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Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков оценил дизайн новых плацкартных вагонов РЖД, внедрение которых запланировано с 2019 года.

Напомним, что новый интерьер вагонов российских поездов вызвал большой интерес среди граждан РФ.

Высказываясь о масштабных изменениях, которые ждут пассажиров отечественных поездов, Кирилл Янков в эфире радио Sputnik отметил: "Речь идет о том, чтобы у пассажира было больше личного пространства — сейчас его нет даже в купейном вагоне на четверых, а в плацкартном тем более. А стоимость перевозки пассажира по понятным причинам зависит от того объема, который он занимает. Конечно, хорошо бы, чтобы каждый пассажир ехал в отдельном купе, но в этом случае стоимость билета скакнет в заоблачные выси. Поэтому идея РЖД заключается в том, чтобы дать пассажирам мало пространства, но зато сделать его личным".

Говоря о капсульных местах и раздвигаемых шторах, эксперт подчеркнул, что это действительно создает личное пространство для пассажиров.

"Думаю, это интересная идея, и многие пассажиры это оценят положительно, хотя, безусловно, свой пассажир есть и у плацкартного вагона — не тот, который едет там, потому что у него нет денег на купейный, а тот, которому нравится именно плацкартный вагон. Такие пассажиры, наверное, новые капсульные вагоны все-таки не оценят", — добавил Кирилл Янков.