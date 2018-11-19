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Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков оценил дизайн новых плацкартных вагонов РЖД, внедрение которых запланировано с 2019 года.
Напомним, что новый интерьер вагонов российских поездов вызвал большой интерес среди граждан РФ.
Высказываясь о масштабных изменениях, которые ждут пассажиров отечественных поездов, Кирилл Янков в эфире радио Sputnik отметил: "Речь идет о том, чтобы у пассажира было больше личного пространства — сейчас его нет даже в купейном вагоне на четверых, а в плацкартном тем более. А стоимость перевозки пассажира по понятным причинам зависит от того объема, который он занимает. Конечно, хорошо бы, чтобы каждый пассажир ехал в отдельном купе, но в этом случае стоимость билета скакнет в заоблачные выси. Поэтому идея РЖД заключается в том, чтобы дать пассажирам мало пространства, но зато сделать его личным".
Говоря о капсульных местах и раздвигаемых шторах, эксперт подчеркнул, что это действительно создает личное пространство для пассажиров.
"Думаю, это интересная идея, и многие пассажиры это оценят положительно, хотя, безусловно, свой пассажир есть и у плацкартного вагона — не тот, который едет там, потому что у него нет денег на купейный, а тот, которому нравится именно плацкартный вагон. Такие пассажиры, наверное, новые капсульные вагоны все-таки не оценят", — добавил Кирилл Янков.
Комментарии
ну визуально мы все заценили, а слабо реально залезть на вторую полку не будучи акробатом или случайно ногами во сне в вырезы по бокам застрять... спецы
напахнуло тюремным дизайном. И вообще ездить на второй полке без права спуститься на поесть без согласия хозяина первой полки это полный . РЖД-отстой. Только в безвыходном положении поеду.
практически нет изменений, по крайне мере я их не увидел.
Раньше поездка на поезде это целая можно сказать культура была, какая ни какая а культура, а теперь - личное пространство?! И при этом говорим что народ живёт врозь или разобщённость в массах прослеживается... Даёшь общие вагоны!!! Везде и повсеместно...