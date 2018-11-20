Субботние экскурсии по заводу "Алтайвагон" начинаются в Музее трудовой славы. Почти 80-летняя история предприятия неразрывно вплетена в судьбу страны — об этом узнают ребята и их родители.

Экскурсия продолжается по территории завода на автобусе с остановками в основных цехах.

Рамно-заготовительный цех — самый большой и самый многочисленный. Тут производят основу будущего вагона — раму. Здесь же расположены три сварочных робототехнических комплекса и три машины плазменной резки.

В вагоносборочном цехе вагон обретает стены и, если надо, крышу. Колесные пары для вагонных тележек изготавливают на автоматизированной линии. Здесь уже совсем другая атмосфера, чем в цехах с традиционным производством: светло, относительно тихо и очень тепло. Роботы-манипуляторы деловито снуют между токарно-фрезерными центрами, оборудованием неразрушающего контроля и установкой напрессовывания, перемещая оси и колеса в соответствии с технологическим процессом.

И, наконец, в обшивочно-малярном цехе посетители видят готовые вагоны: окрашенные, со всеми знаками, надписями и логотипами, они стоят в ожидании приемо-сдаточной комиссии. Любимое развлечение посетителей — погладить бархатистый бок готового вагона. Он весит почти 24 тонны и имеет индивидуальный номер, по которому благодаря кодовому бортовому датчику собственник всегда может узнать, где находится вагон.

— "Алтайвагон" — градообразующее предприятие. И мы, жители города, просто обязаны знать о нем, как говорится, не понаслышке, — поделилась мнением классный руководитель третьеклассников школы № 1 Татьяна Андреевна Лаптева. — Впечатление осталось колоссальное. Самое главное — мы увидели цеха, увидели, как трудятся люди. Мамы и папы. И ребята уже задумались о будущей профессии. Всем советую посетить наш завод.

АО "Алтайвагон"

г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 16

тел.: 8 (38532)3-60-34

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