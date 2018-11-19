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Уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" возбуждено в связи с гибелью вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко, передает "Интерфакс".

"Уголовное дело возбуждено по результатам проверки по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", — проинформировали в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, что тело Алексея Клешко было обнаружено возле его дома 19 ноября. Вероятно, он погиб в результате падения с высоты.

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В доме и в рабочем кабинете парламентария были найдены предсмертные записки.