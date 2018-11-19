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Генеральный директор ВЦИОМ России Валерий Федоров не смог открыть выставку "Россия удивляет" в Алтайском государственном университете. Сначала открытие должно было пройти в 12.00 по местному времени. Однако самолет "Москва — Барнаул", на котором летел Федоров, не смог приземлиться в столице региона и был направлен в Новосибирск. В связи с этим открытие выставки перенесли на 16.00. Однако, как сообщили в пресс-службе АлтГУ, Валерий Федоров так и не добрался до опорного вуза и был вынужден вернуться обратно в Москву.

Что касается выставки "Россия удивляет", то ее уже посетили жители других регионов страны. Ее полное название — "Россия удивляет: пять эпох в российском общественном мнении (1987-2018)". В экспозиции — 23 стенда с результатами опросов общественного мнения, проведенных ВЦИОМом в 1987-2018 годах и проиллюстрированных фотографиями агентства РИА Новости, сделанными в соответствующие годы. Будет представлена информация о пяти знаковых этапах развития нашей страны: "Распад СССР (1987-1991)", "Лихие девяностые (1992-1999)", "Стабилизация и экономический подъем (2000-2007)", "Время кризисов и борьбы (2008-2013)", "Глобальная турбулентность (2014-2018)". А генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров должен был рассказать о том, как менялись взгляды россиян на протяжении 30 лет, какие настроения доминировали на каждом из пяти этапов развития нашей страны и какие процессы происходят в общественном сознании сейчас.