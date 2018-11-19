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Дизайнер Екатерина Добрякова прокомментировала обращение евродепутатов к основному владельцу Amazon Джеффу Безосу с просьбой убрать из продажи вещи с советской символикой.

В эфире радио Sputnik она отметила: "У нас просто с советским периодом связаны не только негативные, но еще и положительные эмоции. Мы жили в советское время, наши родители, бабушки, дедушки. Намного больше негатива связано с Великой Отечественной войной, с другими символами, той же свастикой. С советским периодом, именно с символикой серпа и молота, не ассоциируется что-то негативное. Продажа — всегда маркетинг, какой-то PR, игра на чувствах. Какие-то известные бренды внесли свою долю в то, что это популярно. Например, Денис Симачев 10 лет назад делал коллекцию с такой символикой, которая была довольно популярна в Европе, все состоятельные бизнесмены, фрики, звезды шоу-бизнеса носили".

Дизайнер добавила, что шлейф популярности на советскую символику никуда не делся.

"Для кого-то это просто ностальгия, для кого-то это ассоциация с периодом, когда в стране был рост, все строилось, процветало. В умах наших бабушек и дедушек при коммунизме все было классно", — подчеркнула Екатерина Добрякова.

Напомним, евродепутаты просят не продавать вещи с советской символикой, поскольку, по их мнению, это оскорбляет жертв советского режима.

Ранее с подобной инициативой выступали представители Литвы, Эстонии и Латвии, которые требовали от интернет-магазина Walmart удалить продукцию с символикой СССР.