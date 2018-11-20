Фото: vk.com/gesh_info

Официальное открытие горнолыжного сезона 2018-2019 состоялось на курорте Шерегеш. В церемонии принял участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Открытие сезона посвятили 300-летнему юбилею Кузбасса, который отметят через три года, пишут Sibnovosti.ru.

В этом году новшеством стала ускоренная электричка, которую пустили от Новокузнецка до станции Чугунаш. Также в Шерегеше запустили два новых скоростных подъемника, оборудованных четырехместными креслами и ветрозащитными колпаками.