Фото: Юрий Калинкин/altzapovednik.ru

Специалисты заявляют, что далеко не все медведи в Горном Алтае ушли в берлоги на спячку — некоторые звери продолжают "бродяжничать".

Как сообщает пресс-служба заповедника, несмотря на прошедшие снегопады и наступивший мороз, сразу в нескольких местах были отмечены следы медведей на свежевыпавшем снегу. А в некоторых случаях имело место и визуальное наблюдение медведей.

“Очевидно, что случаи незалегания в спячку к настоящему времени на Алтае не единичны. Внешне животные выглядят нормально для этого периода. В голодные для медведей 2008, 2014 годы не наблюдалось такого позднего их бродяжничества, невзирая на прошедшие сильные морозы, выпавший снег. Вероятно, животные чувствуют, что они не готовы к зимовке, и продолжают искать пищу, которую они теперь могут найти только у поселков или добывая других диких животных”, — рассказал старший научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.

Специалист подчеркнул, что пока этих медведей рано называть шатунами. Да, животные припозднились с залеганием в спячку, но еще имеют возможность сделать это.