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Снег и гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 20 ноября.

"В отдельных районах снег, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении Алтайского ЦГМС.

Дневные температуры составят -2...-7 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 12 метров.

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В Барнауле будет преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице температуры составят -4...-6 градусов. Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду.