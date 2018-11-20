Фото: сообщество "Шпиль"

Городские активисты сообщества "Шпиль" сообщили, что на барнаульской пешеходной зоне Мало-Тобольской были высажены новые саженцы, поскольку старые — не прижились. Об этом в сообществе написал Игорь Янцен. По его словам, в программе "На первом плане. Барнаул" до этого чиновники сообщили, что 25 деревьев на местном Арбате не прижились из-за сложного климата. В частности, клены, которые были заменены на более высокие.

"Мы постараемся, приложим все усилия, чтобы им было легче приживаться. Наше предприятие взяло в следующем году обязательство, что мы будем за ними ухаживать, у нас предусмотрены полив, подкормки", — заверила главный агроном МУП "Горзеленхоз" Людмила Белоусова.

Однако активисты напомнили, что с момента высадки около года назад, по их подсчетам, не прижились абсолютно все деревья, которые должны были быть подращёнными. Фактически прошло больше года, а клены так и не стали цвести.

"Мы слышали: "Клены на улице Мало-Тобольской, несмотря на свой нынешний размер, находятся в отличном состоянии, есть все основания полагать, что они хорошо приживутся. За год-два станут крупными, пушистыми декоративными деревьями". Прошел год, крупных и пушистых деревьев мы не увидели", — написал на странице сообщества "Шпиль" Игорь Янцен.

"Барнаульский Арбат" был торжественно открыт ровно год назад — в День города. Тогда на пешеходной улице провели несколько крупных мероприятий. Однако за год пешеходная зона так и не стала магнитом и центром притяжения ни для туристов, ни для жителей города. Всего за год на различных мероприятиях Мало-Тобольскую посетило около 50 тысяч человек. В мэрии города утверждают, что ситуация изменится, когда в 2019 году рядом заработают несколько коммерческих объектов, включая обновленное здание Старого базара.