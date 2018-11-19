Двое жителей Бийска замаскировали убийство под безвестное исчезновение

В Алтайском крае двое жителей Бийска обвиняются в разбое и убийстве, сообщает региональный СК.

По данным следствия, в Бийске в марте 2018 года 32-летний обвиняемый возле одного из продуктовых магазинов познакомился с молодым человеком, которому предложил распить спиртное в квартире своего знакомого.

"В ходе употребления алкоголя хозяин квартиры и его друг заметили у нового знакомого ценные вещи, в связи с чем у них возник умысел на разбой. Взяв кувалду, они в течение часа по очереди наносили мужчине удары, требуя сказать пин-код от банковской карты. От телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Завладев двумя телефонами, ноутбуком и банковской картой, обвиняемые распорядились ими по своему усмотрению, причинив погибшему материальный ущерб на сумму чуть более 19 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с целью сокрытия следов преступления 43-летний хозяин квартиры закопал тело мужчины в подвале своего дома. Место захоронения удалось обнаружить спустя месяц.

Обвиняемые утверждали, что у них не было умысла на убийство, и перекладывали вину в содеянном друг на друга. Уголовное дело направлено в суд.