Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в понедельник, 19 ноября, заслушал доклад зампредседателя правительства региона Игоря Степаненко о ситуации с пожарами, сообщается на официальном сайте края.

Томенко отметил, что статистика очень высокая, особенно это касается показателей смертности при подобных происшествиях.

"С начала года по состоянию на сегодня в крае зарегистрировано 2639 пожаров. К концу года эта цифра может вырасти до трех тысяч. Очевидно, что необходимо принимать меры. Уже погибли более 130 человек. Из года в год эта статистика сохраняется. Некоторые мероприятия для предупреждения пожаров в крае предпринимаются, в частности, для многодетных семей приобретаются автономные пожарные извещатели", — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что необходимо эту работу усилить: "Потому что люди гибнут. Я прошу совместно с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю подготовить предложения по формированию комплекса мер для предотвращения подобных ситуаций".

Отмечается, что всего за неделю в крае потушено 80 пожаров, жертвами стали семь человек.