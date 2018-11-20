Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 103 квадратных метра продают в элитном жилкомплексе "Анастасия" в центре Барнаула за 8,2 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Дом монолитно-каркасный, качественной постройки, хорошая шумоизоляция, охраняемая придомовая территория, просторная детская площадка, консьерж, охраняемый подземный многоуровневый паркинг, два скоростных бесшумных лифта, достойная входная зона, видеонаблюдение", — отмечает автор объявления.
Жилой комплекс находится в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.
Планировка: большая гостиная, спальня с гардеробной, просторная прихожая со встроенным шкафом-купе и детская.
"Квартира в отличном состоянии, установлена качественная сантехника и межкомнатные двери, ламинат, кафель, подсветки", — добавляет продавец.
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