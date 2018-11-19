Повышение акциза на колбасу связали с неизбежным падением качества

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в разговоре с телеканалом "360" заявил, что пока нет оснований беспокоиться о повышении цен на колбасные изделия, но если это все-таки произойдет, то подорожание продуктов негативно повлияет на их качество.

Речь идет об инициативе экспертного совета при правительстве России, который предложил увеличить акцизы на колбасы, сосиски и другие переработки красного мяса. Акциз на колбасы, сосиски и бекон составит около 160 рублей на один килограмм.

"То, с чем мы имеем дело, это всего лишь предложение экспертного совета — это даже не законопроект, не закон. Поэтому говорить о том, в каком виде все это выйдет, пока абсолютно рано", — сказал Матвейчев.

Он отметил, что у депутатов Госдумы возникнет множество вопросов по этой теме.

По его словам, если предположить, что такая инициатива будет одобрена, то понизится качество продуктов: "Совершенно понятно: чтобы оставить цену на данном уровне, многие производители еще больше будут занижать технические условия и делать еще более некачественными так называемые мясные продукты. Кто-то с низким доходом все равно будет это покупать".

По мнению профессора, эту проблему поможет решить усиление контроля за качеством продукции и возвращение к советской практике ГОСТов.

В целом специалист дал низкую оценку возможности введения повышенного налога на колбасные изделия в ближайшем будущем: "Даже на такие вредные продукты, как спирт и водка, у нас не вводятся сразу 30-процентные акцизы — они повышались очень медленно и постепенно. Поэтому не думаю, что с колбасными изделиями будут какие-то серьезные, большие рывки. Очень много шума раздувается из ничего".