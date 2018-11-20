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Соседи требуют покинуть элитный дом в Барнауле семью с ребенком-аутистом

, ИА "Амител"
Как утверждает горожанка, по мнению соседей, ее сын слишком шумный

Фото: Childbrand.ua

Жительница Барнаула Анна обратилась в редакцию ИА "Амител" с просьбой посодействовать в решении конфликта с новыми соседями из "элитного дома". У женщины маленький ребенок с диагнозом "аутизм" (имеется инвалидность) , который, по мнению соседей, ведет себя слишком шумно и те требуют либо "его успокоить", либо "съехать отсюда". В противном случае угрожают "принять меры". Какие конкретно меры собираются принять соседи — не говорится, но женщина переживает, что "вдруг случится что-то нехорошее" так как в связи с работой вынужденна часто уезжать в командировки и оставлять малыша с няней.

В элитный дом по адресу Молодежная, 62-Б семья Анны переехала недавно. Новый дом ей очень понравился: есть вахтер, везде видеонаблюдение. Кроме того, территория огорожена забором, а значит чужие во дворе не ходят. Для ребенка, которому поставили тяжелый диагноз, это большой плюс.

О том, что ее сын мешает соседям, она узнала через анонимные объявления, которые появились в подъезде на первом этаже и на стене рядом с ее квартирой уже в первую неделю после переезда.

"Уважаемые соседи квартиры №..... перестаньте, пожалуйста, шуметь. Во избежание наказания и усугубления конфликта просим вас прекратить данные нарушения и соблюдать тишину и покой в вечернее время."

Подобные объявления стали появляться часто. Анна не выдержала, сходила к старшей по дому, объяснила ситуацию. Рассказала, что ее ребенок получает необходимое лечение и помощь специалистов, что они надеются на понимание со стороны новых соседей. Старшая по дому пообещала поговорить с людьми, но понимания не произошло. В ответ Анне, теперь уже в WhatsApp, стали писать, что проблемы ее ребенка не должны стать проблемами других жильцов.

Женщина говорит, что впервые сталкивается с таким отношением. До этого семья жила в доме, который на "элитность" не претендует. Там, по словам Анны никаких конфликтов с соседями не возникало. Даже наоборот: сын был меньше и порой, действительно, кричал много. "Я встречаю соседей, начинаю извиняться, мол, сын так сильно плакал сегодня ночью. А мне говорят — "ничего-ничего, это же ребенок". А сюда переехали, я просто в шоке от поведения людей. Причем, здесь сын гораздо спокойнее себя ведет: подрос. Ну может отреагировать на какой-то запрет тем, что бросит игрушку на пол. Из кубиков любит строит, они иногда рассыпятся. Стулья двигает, чтобы домик из них сделать."

По словам Анны именно это соседи называют "недопустимым шумом" и требуют ограничить в движении ребенка, которому еще даже не исполнилось 5 лет.

"Самое интересное, что ребенок им мешает и днем, когда играет в свои детские игры. Но соседей он раздражает — мол, они приходят с суток и им надо спать днем, а не слушать, как играет мой ребенок. То есть, получается, что проблемы со здоровьем моего ребенка не должны касаться других людей. А то, что они хотят спать днем, должно стать проблемой моего сына?" — спрашивает женщина.

"Нам говорят — съезжайте отсюда или мы примем меры. Какие меры они могут принять? К чему относится эта угроза? Как объяснить людям, что "шум", который слышат соседи — это не моя вина, и не вина ребенка. Возможно, что он играет как-то немного по-другому, чем обычные дети. Но мы ведь тоже не сидим, сложа руки, а занимаемся его развитием и лечением", — говорит Анна.

Кроме того, по ее словам, прежний хозяин квартиры делал капитальный ремонт и на пол укладывал звукоизоляцию, то есть по сути особого шума соседи слышать не должны.

Мнение эксперта

Семейный юрист Наталья Губенова: "Если все обстоит именно так, как рассказано, то маме беспокоиться не о чем. В период времени с 8-00 до 22-00 ребенок может и шуметь, и кричать, хоть на голове стоять — это его право. В период времени с 22-00 до 8-00 вступает в силу закон о тишине. Но даже в этом случае родителей за плач маленького ребенка (если только его не истязают) привлечь к административному наказанию нельзя.

А вот если соседи как-то не так поведут себя в отношении ребенка, то здесь уже им наказание будет обеспечено. Понятно, что ситуация довольно неприятная, но я бы все-таки посоветовала соседям вести себя толерантней."

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.11.2018 07:22
- гость -

Что за дом такой элитный, где звукоизоляции ноль?! И что за элитарное быдло там живет?!

0  0
20.11.2018 07:33
- гость -

чо за элитный дом с такой слышимостью?

0  0
20.11.2018 07:38
- гость -

Так у нас народ считает, если бабушка вахтер сидит то дом элитный, а то что стен в пол кирпича так фигня, а вообще если ребенок реально сильно шумный пусть делают шумоизоляцию себе, либо оплачивают ее соседям

0  0
20.11.2018 07:47
Чучмек

Соседей лечить надо

0  0
20.11.2018 08:00
Митенька ржевский

За цену квартиры в этом "элитном" доме (а на поверку обычное краснокирпичное пафосное гогно из 90-х) можно купить отличный дом и ни одна тварь не скажет, что кто-то кому-то мешает.

0  0
20.11.2018 08:05
Я

Ну видите ли,дом постоянно нуждается в хозяйском присмотре,особенно если с участком,поэтому в квартире проще жить. Знаю,о чем говорю,ибо проживали в доме 20 лет и сейчас живём в квартире. И в доме живёт подея до сих пор,постоянно вложения, уборка снега и прочее. Не каждый может это себе позволить физически и материально,квартиру гораздо дешевле содержать

0  0
20.11.2018 08:22
1

Шумка решает все проблемы.а если реально так громко,пусть вызывают участкового после 22 и делают замеры.а расклейкой по подъезду всякого бреда занимаются только не далёкие и слабые упыри.которых самих лечить надо

0  0
20.11.2018 08:22
- гость -

Ну, что можно требовать с высокодуховных патриотичных россиян, весь мир учат жить, а сами травят несчастных соотечественников...

0  0
20.11.2018 08:22
- гость -

элитарные сторожа с суток приходят?
послать всех неженок лесом и все. или уходя на прогулку включать тяжелый металл погромче. пусть проникнутся музыкой.

0  0
20.11.2018 08:28
- гость -

что же за мода пошла у людей, во всем прикрыться ребенком

0  0
20.11.2018 08:30
- гость -

Соседи могут и сами съехать и найти место где тихо. И предупредить будущих соседей чтобы детей не рожали...? У них что своих детей нет и не было? А пока пусть пользуются берушами. Ещё можно успокоительным лечиться. Уже пора. А то на чужих детей кидаться начнёте.

0  0
20.11.2018 08:30
- гость -

Соседи могут и сами съехать и найти место где тихо. И предупредить будущих соседей чтобы детей не рожали...? У них что своих детей нет и не было? А пока пусть пользуются берушами. Ещё можно успокоительным лечиться. Уже пора. А то на чужих детей кидаться начнёте.

0  0
20.11.2018 08:31
- гость -

слышимость в этих "элитных" домах такая что писец, слышно как чайник кипит в соседней квартире, я когда впервые попал в подобную "элитную" квартиру просто прифигел

0  0
20.11.2018 08:34
- гость -

Как же достали эти родители, которые считают что их детям должно быть позволено все, а остальные должны это терпеть. Шумит ВАШ ребенок. Я не хочу слышать ни днем, ни тем более ночью криков и топота. Это мое право.
Как юрист могу сказать - соседям нужно быть не толерантнее, а задрюкать мамашу вызовами полиции и социальных служб. Если она создает всем неприятности, то именно она и должна испытывать неудобства. Действуйте жестче. Создайте источникам шума такие условия, при которых они снова переедут туда, где соседи "терпимее", т.е. к быдлу. Благо его в нашем городе живет предостаточно )))

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20.11.2018 08:35
гость

Мурашки по коже пошли )))) это вообще как называется ))) Не люди

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