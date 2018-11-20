Жительница Барнаула Анна обратилась в редакцию ИА "Амител" с просьбой посодействовать в решении конфликта с новыми соседями из "элитного дома". У женщины маленький ребенок с диагнозом "аутизм" (имеется инвалидность) , который, по мнению соседей, ведет себя слишком шумно и те требуют либо "его успокоить", либо "съехать отсюда". В противном случае угрожают "принять меры". Какие конкретно меры собираются принять соседи — не говорится, но женщина переживает, что "вдруг случится что-то нехорошее" так как в связи с работой вынужденна часто уезжать в командировки и оставлять малыша с няней.

В элитный дом по адресу Молодежная, 62-Б семья Анны переехала недавно. Новый дом ей очень понравился: есть вахтер, везде видеонаблюдение. Кроме того, территория огорожена забором, а значит чужие во дворе не ходят. Для ребенка, которому поставили тяжелый диагноз, это большой плюс.

О том, что ее сын мешает соседям, она узнала через анонимные объявления, которые появились в подъезде на первом этаже и на стене рядом с ее квартирой уже в первую неделю после переезда.

"Уважаемые соседи квартиры №..... перестаньте, пожалуйста, шуметь. Во избежание наказания и усугубления конфликта просим вас прекратить данные нарушения и соблюдать тишину и покой в вечернее время."

Подобные объявления стали появляться часто. Анна не выдержала, сходила к старшей по дому, объяснила ситуацию. Рассказала, что ее ребенок получает необходимое лечение и помощь специалистов, что они надеются на понимание со стороны новых соседей. Старшая по дому пообещала поговорить с людьми, но понимания не произошло. В ответ Анне, теперь уже в WhatsApp, стали писать, что проблемы ее ребенка не должны стать проблемами других жильцов.

Женщина говорит, что впервые сталкивается с таким отношением. До этого семья жила в доме, который на "элитность" не претендует. Там, по словам Анны никаких конфликтов с соседями не возникало. Даже наоборот: сын был меньше и порой, действительно, кричал много. "Я встречаю соседей, начинаю извиняться, мол, сын так сильно плакал сегодня ночью. А мне говорят — "ничего-ничего, это же ребенок". А сюда переехали, я просто в шоке от поведения людей. Причем, здесь сын гораздо спокойнее себя ведет: подрос. Ну может отреагировать на какой-то запрет тем, что бросит игрушку на пол. Из кубиков любит строит, они иногда рассыпятся. Стулья двигает, чтобы домик из них сделать."

По словам Анны именно это соседи называют "недопустимым шумом" и требуют ограничить в движении ребенка, которому еще даже не исполнилось 5 лет.

"Самое интересное, что ребенок им мешает и днем, когда играет в свои детские игры. Но соседей он раздражает — мол, они приходят с суток и им надо спать днем, а не слушать, как играет мой ребенок. То есть, получается, что проблемы со здоровьем моего ребенка не должны касаться других людей. А то, что они хотят спать днем, должно стать проблемой моего сына?" — спрашивает женщина.

"Нам говорят — съезжайте отсюда или мы примем меры. Какие меры они могут принять? К чему относится эта угроза? Как объяснить людям, что "шум", который слышат соседи — это не моя вина, и не вина ребенка. Возможно, что он играет как-то немного по-другому, чем обычные дети. Но мы ведь тоже не сидим, сложа руки, а занимаемся его развитием и лечением", — говорит Анна.

Кроме того, по ее словам, прежний хозяин квартиры делал капитальный ремонт и на пол укладывал звукоизоляцию, то есть по сути особого шума соседи слышать не должны.

Мнение эксперта



Семейный юрист Наталья Губенова: "Если все обстоит именно так, как рассказано, то маме беспокоиться не о чем. В период времени с 8-00 до 22-00 ребенок может и шуметь, и кричать, хоть на голове стоять — это его право. В период времени с 22-00 до 8-00 вступает в силу закон о тишине. Но даже в этом случае родителей за плач маленького ребенка (если только его не истязают) привлечь к административному наказанию нельзя.



А вот если соседи как-то не так поведут себя в отношении ребенка, то здесь уже им наказание будет обеспечено. Понятно, что ситуация довольно неприятная, но я бы все-таки посоветовала соседям вести себя толерантней."