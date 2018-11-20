Отличная новость для тех, кто в ближайшее время мечтает о новоселье: с 20 ноября 2018 года стартуют продажи в двух новых домах квартала Дружный-3. Вниманию потенциальных жильцов будут предложены квартиры в кирпичном 5-этажном доме по адресу ул. Солнечная поляна, 67 и в двух панельных 10-этажных домах по адресу ул. Сергея Семенова, 32 и ул. Сергея Семенова, 30, которые обещают стать "новым словом" в освоении городской среды.

ВОПЛОЩЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Выполненные в классическом стиле, новые дома квартала Дружный-3 созданы для тех, кто любит комфорт, уют и тепло. Оптимальные по площади квартиры с удобными планировками и потолками высотой не менее 2,7 м сдаются под чистовую отделку. В панельном доме наружные стены будут выполнены из теплой трехслойной панели толщиной 400 мм, а на торцах здания будет смонтирован утепленный вентилируемый фасад.

В домах реализованы самые современные тенденции в строительстве: концепция "двор без машин", проходные подъезды с лифтами повышенной грузоподъемности, горизонтальная разводка отопления, которая позволит обойтись без отопительных стояков у каждого окна, а также даст возможность организовать индивидуальный учет расхода тепла в каждой квартире. Кроме того, в Дружном-3 будет реализован принцип раздельного сбора мусора, позволяющий не только сделать жизнь еще более комфортной, но и внести вклад в чистоту нашего города.

Возле домов традиционно будут организованы парковочные места, а детские площадки полностью укомплектуют всем необходимым для развития и досуга подрастающего поколения.

ЗАСТРОЙЩИК, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Строит новые дома ООО "Строительная инициатива", а техническим заказчиком строительства выступает "Жилищная инициатива" — компания, которая в этом году отметила свое 20-летие, построив в общей сложности более 1 млн. кв. метров жилья.

Сейчас в портфеле "Жилищной инициативы" более 20 домов в различных стадиях строительства. К слову, в Дружном-3 в перспективе планируется построить еще два 5-этажных дома. Необходимость в пониженной этажности возникла в связи с тем, что новые дома будут граничить с территорией коттеджной застройки, расположенной вдоль улицы Солнечная поляна. Городские власти уже объявили о планах на 2019 г. по завершению строительства улицы Солнечная поляна от ул. Энтузиастов до ул. Жасминная, что улучшит транспортную доступность нового квартала.

Застройщик: ООО "Строительная инициатива", проектная декларация на сайте www.barnaul-si.ru.

Ипотека — банк-партнер ВТБ (ПАО).

"Жилищная инициатива"

Офисы продаж:

ул. Крупской, 86: (3852) 505-313,

ул. Власихинская, 99: (3852) 505-414,

ул. С. Семенова, 11: (3852) 505-212,

ул. Власихинская, 99: (3852) 505-414.

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