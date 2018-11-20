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3 млн за панораму: в Барнауле дорожают квартиры "с красивым видом из окна"

, ИА "Амител"
Новая тенденция коснулась пока только центра Барнаула

Фото: Барнаул.22

Жители Барнаула готовы платить дороже за квартиру, если у нее из окон открывается красивый вид. О новой тенденции ИА "Амител" рассказала эксперт Единого центра продаж недвижимости Оксана Клипенштейн.

По ее словам, если раньше больше всего ценились квартиры со 2-го по 4-й этаж, а первый и последний этажи стоили значительно дешевле, то сейчас ситуация изменилась. В некоторых новостройках появились предложения, где квартиры на последнем этаже стоят значительно дороже идентичных, но расположенных на средних этажах. Застройщики и риелтеры объясняют это тем, что "с последнего этажа покупатель имеет прекрасный вид на город". И все больше покупателей готовы за это платить.

При этом на момент публикации самый дорогой "вид из окна" оказался в строящемся доме по адресу Мерзликина 6а. Здесь квартира площадью 103 квадратных метра на 12-м этаже обойдется покупателю в 9 млн 277 тыс. рублей. В то время, как на 2 этаже этого же дома идентичная квартира будет стоить 6 184 200 рублей. Разница больше, чем в 3 млн рублей!

Чуть более миллиона рублей будет стоить панорама города из окон домов проекта "Две эпохи" от застройщика "Строительная перспектива" по адресу Комсомольский, 122-Г. Здесь 4-х комнатная квартира площадью 84 кв.м на 2 этаже стоит 4 100 000 рублей, а на 14 этаже — уже 5 105 000 рублей.

Дальше в нашем рейтинге расположился ЖК "Большая медведица" по адресу ул Пролетарская, 160. Здесь цена за "вид из окна" чуть скромнее. Однокомнатная квартира площадью в 37,49 кв.м на втором этаже выставлена за 1 млн 874 тыс руб. Аналогичная по планировке и площади на 5-м этаже стоит уже 1 млн 949 тыс., а на 11-м — уже 2 млн 061 тыс. рублей.

В новостройке "Новая пристань" от строительной компании "Сибирия" по адресу ул. Промышленная 4, трехкомнатная квартира площадью 99.70 м2 на 11 этаже продается за 4 709 400 рублей, а на 16-м идентичная квартира выставлена за 5 310 600 рублей.

Интересно, что новая тенденция коснулась пока только центра Барнаула. В Индустриальном районе города застройщики пока не повышают цену за "красивый вид из окна".

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.11.2018 07:56
- гость -

Ну-ну... Рассказывайте

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20.11.2018 08:11
- гость -

Цыплят по осени считают. Напомним автору что цена - это не почём хотят продать, а почём купят. Вполне допускаю что за красивый вид могут доплатить, да только много ли таких, кто может.

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20.11.2018 08:12
- гость -

не надо выдавать свои фантазии, за действительность)))

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