Покушение на московскую консьержку попало на видео

Консьержка одного из московских домов чуть не сгорела в своем служебном помещении, когда ее там запер молодой человек, заблокировав дверь креслом, и поджег его. Действия злоумышленника попали в объектив камеры. Запись опубликовал Следственный комитет.

На кадрах видно, как предполагаемый злоумышленник подходит к подъезду, некоторое время стоит под дверью, а потом проникает внутрь. Мужчина с бутылкой в руках спускается по ступеням, направляясь к комнате консьержки, и подпирает дверь неким предметом.

По счастливой случайности, 57-летней женщине удалось выбраться из помещения, выбив дверь. Она получила термический ожог первой степени кисти и предплечья правой руки.

Полиция задержала 38-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

По словам поджигателя, в вечер случившегося он был пьян. Консьержка не пустила его к девушке. Свой поступок мужчина объяснить не смог.