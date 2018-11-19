Глава Роскомнадзора Александр Жаров в своей авторской колонке для ТАСС заверил, что инициатива правительства изменить правила идентификации пользователей мессенджеров — теперь придется проверять информацию о регистрации номера у мобильных операторов — не нарушит тайну переписки.

"В условиях, когда мессенджеры доступны для анонимной регистрации абонентов, они становятся благоприятной средой для различных неприятных и небезопасных явлений — назойливых рекламных рассылок (спама), массового распространения недостоверной информации, разного рода мошенничества", — отметил Жаров.

По его мнению, анонимность в общении, которую допускают мессенджеры, затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Тем более, что сейчас эта анонимность только кажущаяся: приложения все равно просят и получают доступ к записной книжке телефона.

"Таким образом, просто присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера, хотите вы того или нет", — заметил Жаров.

По его словам, новые правила сохраняют право пользователя на тайну переписки. В процессе общения администрация мессенджера запрашивает и получает только те сведения, которые необходимы для идентификации.

"Мы создаем коммуникационную среду, основанную на доверии. И делаем это вместе", — заключил Жаров.