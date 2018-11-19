Минсельхоз выступил против предложения ввести акцизы на колбасу

Минсельхоз России считает нецелесообразной идею введения акцизов на колбасы, так как она недостаточно проработана, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проекты документов о введении акциза не поступали в ведомство.

"Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей", — сказали в Минсельхозе.

Ранее "Известия" сообщили, что стоимость колбасных изделий в стране может увеличиться почти на 30%. Это может произойти в связи с возможным введением акциза на продукты переработки красного мяса — 160 рублей за килограмм продукции. Указывалось, что в Минздраве эту инициативу поддержали, якобы сейчас уже обсуждаются конкретные шаги.