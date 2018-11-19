Путин лично завершил строительство морской части "Турецкого потока"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода "Турецкий поток", сообщает RT.

"Труба "Турецкого потока" с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря", — отметил глава компании "Газпром" Алексей Миллер с борта плавучего судна-трубоукладчика.

Далее будет вестись укладка сухопутной части "Турецкого потока".

Ранее Путин заявил, что рассчитывает, что строительство газопровода "Турецкий поток" будет продолжаться в таком же ударном темпе. Он отметил, что при строительстве используются самые новые технологические решения и применяется самая современная техника.