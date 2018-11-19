Президент России Владимир Путин во время выступления в Стамбуле на церемонии посвященной завершению строительства морского участка "Турецкого потока" заявил, что строительство газопровода будет продолжаться в существующем темпе, сообщает RT.

"Впереди укладка сухопутной части "Турецкого потока". Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами, чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года", — сказал Путин.

При этом ему несколько раз приходилось прерывать свою речь, поскольку его останавливали громкие аплодисменты и одобрительные крики из зала.

"Ввод в эксплуатацию "Турецкого потока" Безусловно позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере. Будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего черноморского региона, а также стане важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности", — сказал Путин перед тем как его прервали аплодисменты.

"Хочу поблагодарить всех участников этого непростого проекта. Экспертов и рабочих, техников и инженеров <...> Я выражаю признательность президенту Турции господину Эрдогану", — сказал Путин под следующие продолжительные аплодисменты.

"Выражаю ему признательность за проявленную им политическую волю и мужество. Почему? Да потому что без этого подобные проекты не реализуются", — перекрикивал Путин одобрительные крики и свист собравшихся в зале.