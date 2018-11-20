Марина с первого дня жизни не имела шанса иметь другую судьбу. Многие из постоянных благотворителей фонда "Облака" знают историю этой девушки с самого ее рождения.

Она – сирота. Сирота, у которой есть дальние родственники, но знать о ее существовании и проблемах в ее жизни они не желают. Марина – воспитанница детского дома, куда она попала в 7 лет после того, как ее родители погибли в страшном пожаре. Пожар случился по их вине. Родители Марины были людьми с зависимостью и, как часто бывает в таких семьях, счастливого детства, да и просто детства у нее не было.

Девочка с трудом научилась считать и писать. После училища познакомилась с отцом Влада, влюбилась. А он воспользовался ее наивностью и бросил с грудным малышом на руках без какой-либо поддержки.

В благотворительный фонд "Облака" Марина попала в 2015 году, когда уже три дня они с маленьким сыном практически ничего не ели. Выживать на детские пособия очень сложно, в то время их размер составлял всего 2900 рублей.

Когда коллектив "Облаков" впервые увидел Марину, она со слезами на глазах лишь прошептала: "Я хочу, чтобы у него была лучшая жизнь. Живу я только ради этого, потому что у меня не было семьи и любви".

В поселке Центральный Марине выделили маленькую малосемейную квартирку, где появилась возможность начать все с чистого листа.

Но семья столкнулась с бытовыми реалиями жизни. За первые же годы в квартире у Марины образовался огромный долг за коммунальные платежи.

Куратор семьи, Евгения Квасова в течение года боролась за получение сиротой субсидий и добилась своего. Она лично ходила с квитанциями в управляющие компании и помогала Марине оплачивать каждый счет. Тем временем фонд "Облака" помог Марине установить отцовство и нашел отца – удалось на некоторое время добиться выплаты алиментов. Когда же деньги, предназначенные Владу, перестали поступать, Марина снова осталась без поддержки.

Все эти годы, пока Влад рос, фонд "Облака" помогал семье продуктами, развивающими занятиями и, самое главное, лечением малышу, которому ставили сильнейшую задержку развития, связанную с неврологическими врожденными нарушениями. Сейчас Влад самостоятельно бегает, в свои неполные 4 годика учится разговаривать и активно изучает жизнь в своем новом мире детского садика, куда по ходатайству куратора семьи, его приняли раньше 3 лет. Влад уже почти год посещает детский сад и с достоинством выдержал весь адаптационный период.

Марина никогда не сидела на месте. Как только Влад пошел в детский сад, она снова вышла на работу на один из заводов Барнаула, но долго продержаться на этом месте не смогла. В первые месяцы посещения детского садика Владик, как и многие дети его возраста, часто болел. Так часто оплачивать больничные работодатель готов не был, и Марина потеряла работу.

В течение нескольких месяцев она пыталась самостоятельно трудоустроиться в своем в поселке, как можно ближе к детскому садику. При отсутствии какой-либо поддержки от родственников Марина понимала, что очень важно найти работу, в принципе, и в таком месте, где была бы возможность уделять должное время своему малышу.

И она нашла. Сейчас Марина уже больше полугода работает на консервном заводе рядом с поселком и исправно платит за детский сад, сама покупает все самое необходимое для жизни своей маленькой семьи.

В фонд за помощью Марина обращается в крайне редком случае. Однако "Облака" по-прежнему помогают ей продуктовой карточкой и всеми вещами, необходимость в которых рано или поздно появляется. Марина и Влад – это первая подопечная семья фонда, которую коллективу удалось вытащить с самого дна и побудить молодую девушку поверить в свои собственные силы.

Сейчас возникла ситуация, когда Марине нужна поддержка. В те месяцы, пока она искала работу и не могла платить за электроэнергию в срок, у нее накопилась небольшая задолженность. Погасить долг крайне важно в короткий срок, чтобы она смогла снова оформить субсидии на коммунальные платежи и платить по заниженной ставке, как сирота.

Долг, который образовался у Марины за один год – более 30 000 рублей. Команда благотворительного фонда приняла решение помочь ей оплатить часть долга, чтобы оставшуюся сумму можно было погашать уже после оформления субсидии.

Сбор, который объявляет фонд "Облака" для Марины и ее сына Влада, составляет 14 500 рублей.

Кроме того, благотворительный фонд взялся найти Марине и Владу нового куратора, который захотел бы познакомиться ближе с семьей и помочь в развитии ребенку. В поселке Центральный Влад, кроме занятий в детском саду, практически имеет возможности на какие-либо дополнительные секции. Нет ни бассейна, так необходимого ему для его здоровья при неврологических нарушениях, ни развивающих кружков. Только самое минимальное.

Если бы вы познакомились с Владом, то увидели бы активного любопытного малыша, который так стремится ворваться в этот непростой мир с распахнутыми глазами и которому очень нужна дополнительная поддержка. Возможно, у вас откроется сердце именно при взгляде на этого ребенка, у которого нет папы, нет бабушки и дедушки, нет друзей мамы, потому что она работает с утра и до вечера, чтобы прокормить семью. И еще потому, что Марина выросла в детском доме, в условиях, которые, безусловно, сказались на ее социальной адаптации и подходе к жизни и наложили отпечаток в том числе и на развитие сына.

"Порой, наблюдая за мамой на занятиях, мы видим, что она еще сама ребенок, — поделились в фонде "Облака". — Она радуется детским мелочам, игрушкам, книгам. Даже порой больше, чем ее маленький сын. Ведь этого всего у нее не было в детстве. И поэтому мы хотим ей подарить дружбу. Дружбу с тем, кто смог бы стать близким этой семье человеком. А мы с удовольствием поможем такому человеку стать хорошим куратором".

Стать другом семьи Марины очень просто. Стоит только позвонить по номеру телефону фонда "Облака" 590-180, и для вас в стенах фонда организуют встречу с этой семьей, расскажут подробнее о жизни Марины и Влада и помогут о них заботиться.

А пока сумма помощи Марине и малышу Владу: 14 500 рублей. Квитанции по платежам можно будет найти в постах на площадках "Облаков" в социальных сетях прикрепленным документом вместе с договором оферты.

Реквизиты, по которым можно сделать пожертвование с пометкой "Владу":

- новый способ сделать мгновенный перевод: через страницу ВКонтакте в группе фонда "Облака" кнопка "ПОЖЕРТВОВАТЬ";

- на карту Сбербанка через "Сбербанк онлайн" №4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);

- по номеру телефона, привязанного к вашей карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

- просто и быстро можно отправить пожертвование на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования, и вы можете выбрать ту сумму, которую решите сами и которая есть на вашем балансе телефона. Все средства с короткого номера попадают на расчетный счет фонда в Альфа-банке и сразу отражаются в комментариях к поступлениям под данным постом;

- для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, имеется расчетный счет в Альфа-Банке, все адресные поступления от физических лиц публикуются в отчетах под постом: р/с № 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774;

- на сайте фонда создана кнопка "ПОМОЧЬ". Нажав на нее, вы за считанные секунды можете сделать перевод средств по короткому номеру, а также увидеть все варианты перевода средств. Уже в скором времени на сайте откроется платежная система "Лейка", которая поможет вам вводить ваши данные карты и делать пожертвование не через ваш телефон, а через сайт.

В каждом из способов пожертвования важно указать имя семьи, которой вы решили помогать. Здесь сообщение: "Владу".

Фонд "Облака" располагается по адресу:

г.Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон фонда: (3852) 590-180

Сайт фонда

Также фонд представлен во всех социальных сетях России. Сделать пожертвование и репост вы сможете с любой удобной вам площадки.

#облакафонд#владу#сироты#барнаул