Высадка космонавтов России на Луну планируется после 2030 года

Российские космонавты могут высадиться на Луну после 2030 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на презентацию генерального конструктора пилотируемых комплексов России Евгения Микрина, которую он представил на конференции, посвященной 20-летию МКС.

"Первая высадка (14 дней)", — так написано на слайде по пилотируемой экспедиции.

Согласно изображению на слайде, на лунную поверхность планируется отправить троих космонавтов.

Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" приступила к определению облика аппарата для высадки российских космонавтов на Луне.

Также ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках российской лунной программы планирует создать на поверхности естественного спутника Земли долгосрочную посещаемую базу и изучать Луну с помощью роботов-аватаров.