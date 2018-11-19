Украина угрожает выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина готова приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займет кандидат от России Александр Прокопчук, сообщает RT.

По словам Авакова, возможное президентство России в Интерполе "абсурдно и противоречит духу и целям организации".

"Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО", — написал Аваков в своем Twitter.

The Times назвала россиянина фаворитом в борьбе за данный пост.

Ранее украинские власти выступили против выдвижения кандидатуры Прокопчука на должность главы Интерпола.