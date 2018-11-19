Президент России Владимир Путин распорядился создать Совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что совет "является совещательным и консультативным органом", его задача, в частности, заключается в обеспечении взаимодействия между органами власти и обсуждении практики реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Совет при президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.