Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале прокомментировал концепт новых плацкартных вагонов РЖД, изображения которых ранее появились в Сети.

"Конечно, будет великолепно, если РЖД выпустит такие плацкартные вагоны, как сегодня показали. Это другое дело, гораздо удобнее людям будет ездить: никаких ног в лицо, больше пространства для себя", — отметил Жириновский.

Он подчеркнул, что хорошо знает, что такое плацкарт: "За свою жизнь тысячи километров наездил на поездах, и в детстве, когда еще жил в Алма-Ате, часто ездил как раз плацкартом, и с этим у меня одна хорошая детская история связана. Именно во время поездки в таком вагоне я первый раз влюбился".

"Это было в 14 лет. Я ехал в поезде Москва-Алма-Ата. На "боковушке" сидела девочка, ее семья ехала в Джамбул. Вот я смотрел, смотрел на нее, мне показалось, что она мне стала нравиться. Тогда первый раз я почувствовал, что я могу влюбиться", — рассказал Жириновский.

"Думаю, что у многих людей найдутся какие-то такие же хорошие истории, связанные с поездками в плацкарте. При всех неудобствах, была в этом какая-то романтика", — добавил лидер ЛДПР.