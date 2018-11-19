Отец пострадавшей студентки в Керчи рассказал о состоянии дочери

Отец студентки Керченского политехнического колледжа Юрий Калиниченко рассказал в ходе пресс-конференции в "Национальной службе новостей" о состоянии дочери, сообщает телеканал "360".

"У нее очень сильные боли. Мне тяжело смотреть, как она мучается. Даже перевязки делают под наркозом, потому что ей тяжело терпеть боль", — сказал Калиниченко, подчеркнув, что лечат его дочь абсолютно бесплатно. Предварительно, она пробудет в больнице до середины следующего года.

Как признался мужчина, на его беду откликнулись многие, оказав всяческую поддержку, и подобного он не ожидал. Более того, как он отметил, старалась его приободрить и собственная дочь: "Дочь позвонила мне, сказала: "Папа, мне оторвало ногу". Я нашел ее в луже крови, но она меня еще поддерживала, говорила, мол, папа, не переживай".

Изначально, как рассказал Калиниченко, в выплате ему отказали, однако на защиту "встал народ": "На счет дочери перевели в общей сложности 900 тысяч рублей. 500 тысяч из них — деньги Крыма, еще 400 тысяч — из федерального фонда. Нам сказали, мы сможем воспользоваться ими после лечения: потратить на санаторный отдых или инвалидную коляску".

Пока средства со счета может снять только сам Юрий, но он написал заявление, чтобы исправить эту ситуацию: "Пусть это будет ее компенсация моральная, хотя о какой-то компенсации говорить сложно в ее положении. Я вижу, как она мучается каждый день. Она их, можно сказать, заслужила своим трудом".

Спустя несколько дней после трагедии мужчине позвонила его бывшая жена и мать их общего ребенка. "Сказала, что алименты платить никогда не будет, и бросила трубку. Больше не выходит на связь", — поделился Юрий.

В настоящее время, как отметил Калиниченко, он не боится остаться на улице, как это было при приезде в Москву. Многие предлагают ему помощь, в том числе и работу. Сейчас он бесплатно живет в гостинице.

"Как только дочка сможет обходиться без моей помощи, планирую сразу же выйти на работу. Она даже в больнице пытается заниматься, перед операцией. Чтобы не забывать программу обучения. К ней ходят учителя", — рассказал мужчина.

По его словам, с 1 декабря семью Калиниченко намерен взять на обеспечение фонд "Благовест". Мужчина выразил надежду, что его дочь скоро поправится и сможет жить полноценной жизнью.