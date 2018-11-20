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Честь имею: Алтайский край переживает масштабную смену главных силовиков

, ИА "Амител", Александр Шелягин
В регионе уже появились новые руководители ГУ МВД и СУСКа, на очереди – глава краевой прокуратуры

Фото: 22.мвд.рф, altai-krai.sledcom.ru, мвд.рф, 22.fsin.su, prok-altai.ru, province.ru

Алтайский край за последние месяцы пережил существенные подвижки в среде руководителей силовых структур. Эти кадровые перемены произошли после смены первого лица края, когда Александр Карлин покинул пост губернатора, а его место занял Виктор Томенко.

При этом весьма любопытно, что данный процесс еще не закончен и сейчас мы наблюдаем его развитие.

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю

В самом конце августа в нашем регионе поменялся руководитель Главного управления МВД. Этот пост покинул генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров, возглавлявший ведомство с 2013 года.

Его назначение министром внутренних дел по Республике Крым, конечно же, стоит рассматривать с точки зрения служебного повышения. Во-первых, само название должности – министр – статусом выше, чем начальник главного управления. Во-вторых, Крым – регион, приковывающий в последние годы особое внимание. Поэтому это назначение выглядит не иначе, как оказание особого доверия со стороны Кремля персоне Торубарова.

Сменщиком Олега Ивановича на посту начальника ГУ МВД по Алтайскому краю стал генерал-майор полиции Андрей Подолян. Он является выходцем из нашего региона, а именно уроженцем Рубцовска. Здесь же он начина строить свою карьеру в органах.

Его назначение на пост руководителя ГУ МВД также можно смело называть повышением — до этого Подолян был заместителем начальника главка МВД России по Волгоградской области. Теперь же ему всецело доверили Главное управление в родном регионе.

Руководитель следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю

Параллельно с заменой начальника ГУ МВД в Алтайском крае поменялся и главный следователь региона. Пост руководителя краевого СУСКа оставил генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев, которого назначили на аналогичную должность в Хабаровский край.

Во главе следственного управления СКР по Алтайскому краю Долгалев находится с 2012 года.

Его кресло в Барнауле занял генерал-майор юстиции Андрей Хвостов, который до этого руководил 5-м следственным управлением (бывшее управление СКР по Сибирскому федеральному округу).

Любопытно, что в производстве этого управления свое время  находился ряд громких уголовных дел, а в частности, дело бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, а также дело о вымогательстве у собственника угольного разреза "Инской" контрольного пакета акций стоимостью 1 миллиард рублей. Кроме того, Андрей Хвостов возглавлял рабочую следственную группу, занимавшуюся выяснением причин пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

Прокурор Алтайского края

В самом скором времени, а именно на этой неделе, Алтайский край может временно остаться без прокурора региона. Напомним, что сейчас надзорное ведомство в крае возглавляет Яков Хорошев, который занял это место в 2009 году.

Дело в том, что уже 22 ноября господина Хорошева могут представить на сессии заксобрания Новосибирской области в качестве прокурора НСО. На прошлой неделе в областном парламенте конкурсная комиссия уже рекомендовала его к согласованию на эту должность.

Место прокурора Новосибирской области, напомним, стало вакантным после ухода Владимира Фалилеева. Вероятный переезд Хорошева в Новосибирск также стоит расценивать в качестве карьерного роста. Как ни крути, но соседняя область рассматривается в качестве столичного региона всего Сибирского федерального округа.

А вот кто займет место Хорошева в Алтайском крае пока не ясно. Впрочем, об этом станет известно совсем скоро.

В качестве некоего послесловия следует отметить, что ротация руководящих кадров может пройти и в других ведомствах. Например, одним из главных кандидатов на смену уже достаточно давно называют начальника УФСИН России по Алтайскому краю, генерал-майора внутренней службы Валерия Усачева.

Он работает в регионе с 2011 года. Ранее широкий ход получала информация, что его могут отправить на повышение в Москву.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.11.2018 07:51
- гость -

Чистят...
Разгоняют теплую гоп-компанию

0  0
20.11.2018 08:32
гость

Усачева на повышение в Москву ??? Ну да , для Москвы как раз и работал с личным составом заставлял писать по собственному или выпрет по статье Уже давно пора на повышение

0  0
20.11.2018 08:37
- гость -

уйдут одни, придут другие, только вот ничего не изменится

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