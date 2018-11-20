Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размерах пособия по безработице на 2019 год. Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал постановление правительства России "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год".

С января 2019 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице для граждан, признанных в установленном порядке безработными, повышаются — минимальная выплата с 850 рублей увеличится до 1500 рублей, максимальная с 4900 до 8000 рублей.

Начиная с 2019 года также впервые вводится пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста.

Предпенсионерами считаются россияне, которым осталось пять лет до пенсии по старости — в том числе той, которая назначается досрочно. Для них минимальное пособие составит 1500 рублей. Максимум, на который они могут рассчитывать — 11280 рублей в месяц. Это 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.