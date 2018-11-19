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Волны в несколько этажей разрушили отели на Канарах

, ИА "Амител"
Из отеля, балконы которого были снесены стихией, эвакуированы 40 постояльцев

Фото: кадр из видео

Пользователи соцсетей опубликовали видео с бушующей на Канарах и на территории материковой Испании непогоды, результатом которой волны высотой более шести метров, разрушавшие отели на берегу, сообщает телеканал "360".

На видео видны гигантские волны, которые сметают все на своем пути. Расположенный на Канарских островах отель на глазах лишился выступающих балконов. Последствия удара стихии попали в объектив и других пользователей.

Волны поднимались на высоту в несколько этажей. В отдельных районах высота волн достигала шести метров. Из-за непогоды пришлось перекрыть прибрежные дороги на острове Тенерифе. Из отеля, балконы которого были снесены стихией, эвакуированы 40 постояльцев.

Синоптики напомнили, что на материковую Испанию, а также Балеарские и Канарские острова обрушились сильные дожди. Непогоду усилил шторм.

Прогнозируется в ближайшее время улучшение погоды. Уровень опасности уже понижен с красного до желтого.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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