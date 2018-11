Волны в несколько этажей разрушили отели на Канарах

Пользователи соцсетей опубликовали видео с бушующей на Канарах и на территории материковой Испании непогоды, результатом которой волны высотой более шести метров, разрушавшие отели на берегу, сообщает телеканал "360".

На видео видны гигантские волны, которые сметают все на своем пути. Расположенный на Канарских островах отель на глазах лишился выступающих балконов. Последствия удара стихии попали в объектив и других пользователей.

Волны поднимались на высоту в несколько этажей. В отдельных районах высота волн достигала шести метров. Из-за непогоды пришлось перекрыть прибрежные дороги на острове Тенерифе. Из отеля, балконы которого были снесены стихией, эвакуированы 40 постояльцев.

Синоптики напомнили, что на материковую Испанию, а также Балеарские и Канарские острова обрушились сильные дожди. Непогоду усилил шторм.

Прогнозируется в ближайшее время улучшение погоды. Уровень опасности уже понижен с красного до желтого.

Another view of the enormous waves in Puerto de la Cruz, Tenerife, Canary Islands today, November 18. Report via https://t.co/uWvZYtBAGy pic.twitter.com/iPAPyJa9IK

Scene in #Tenerife Spain today 18th November with waves overtopping the Sea walls. Some homes have been destroyed in other areas.... #severeweather #Extremeweather report; @paikea_nz pic.twitter.com/j3ZKpwsd5l