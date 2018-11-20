Группа астрономов из Германии и Нидерландов создала алгоритм для расчета трехмерных виртуальных моделей сверхмассивных черных дыр, расположенных в центре всех крупных галактик, сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал Computational Astrophysics and Cosmology.

Авторы уже протестировали свою разработку на модели дыры из центра Млечного Пути Стрелец А и описали метод в статье "Изучение сверхмассивных черных дыр в виртуальной реальности".

Астрономы смогли создать виртуальную 3D-модель сверхмассивной черной дыры. Метод, разработанный учеными, поможет изучать объекты, влияющие на формирование и эволюцию галактик. Для примера работы симуляции ученые сняли видео, в котором продемонстрирована сверхмассивная черная дыра массой, как 4,3 миллиона солнц, находящаяся в центре Млечного пути в нашей галактике.

Общая картина для создания модели дыры генерируется из четырех источников. Они получают данные с разных ракурсов телескопами. Изображения компонуются в трехмерную картинку и дают объемный объект, готовый для изучения.

Алгоритм создания виртуальных 3D-моделей учитывает все известные эффекты Общей и Специальной теорий относительности, включая гравитационное красное смещение, геометрические искажения пространства-времени и движения наблюдателя.

Изучать сверхмассивные черные дыры можно на обычных, общедоступных системах виртуальной реальности с помощью изображений, полученных новым методом. Такое изучение этих объектов поможет понять природу черных дыр, изучить их поведение и окружение.

По словам ученых, это даст представление о том, как сверхмассивные черные дыры влияют на появление и формирование галактик.