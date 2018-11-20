Пресс-служба "Мосгортранса" объяснила радиостанции "Говорит Москва" появление таблички с "переводом" на английский язык надписи "Остановка перенесена".

Фото указателя в своем Twitter опубликовал житель Москвы Аркадий Гершман. В "Мосгортрансе" рассказали, что надпись "Ostanovka perenesena k Politehnicheskomu muzeyu" появилась на табличке в результате технической ошибки. Допустившим ошибку сотрудникам сделано замечание.

"Мы в курсе этой технической ошибки. Информационный щит создавался в программе, которая автоматически делает транслитерацию с русского языка на латиницу. Сотрудникам, допустившим невнимательность, уже сделали замечание. В ближайшее время для них проведут дополнительный инструктаж, чтобы подобное не повторялось", — отметили в пресс-службе организации.

Как отметил Гершман, в настоящее время указатель демонтирован и заменен на корректный.