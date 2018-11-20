Пресс-служба "Мосгортранса" объяснила радиостанции "Говорит Москва" появление таблички с "переводом" на английский язык надписи "Остановка перенесена".
Фото указателя в своем Twitter опубликовал житель Москвы Аркадий Гершман. В "Мосгортрансе" рассказали, что надпись "Ostanovka perenesena k Politehnicheskomu muzeyu" появилась на табличке в результате технической ошибки. Допустившим ошибку сотрудникам сделано замечание.
"Мы в курсе этой технической ошибки. Информационный щит создавался в программе, которая автоматически делает транслитерацию с русского языка на латиницу. Сотрудникам, допустившим невнимательность, уже сделали замечание. В ближайшее время для них проведут дополнительный инструктаж, чтобы подобное не повторялось", — отметили в пресс-службе организации.
Как отметил Гершман, в настоящее время указатель демонтирован и заменен на корректный.
Поменяли. Сила твитора🤟 pic.twitter.com/vSG1WADHnj— Arkadiy Gershman (@arkadiygershman) 19 ноября 2018 г.
Комментарии
За то по-русски сплошные фейки-мониторинги-хайпы. в некоторых фразах ни одного русского слова. Что творится в головах у людей?
а вы в Барнауле не видели надписей, типа ulitsa Gogolya, prospect Lenina? Позорища. Еще и такие новости ума хватает пропускать, когда сами не от большого ума такие таблички делаете?