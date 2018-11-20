Вторник, 20 Ноябрь, 12:23

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 66,01
€ 75,32
Обь
46см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Для иностранцев: указатель с надписью "Ostanovka perenesena" в Москве

, ИА "Амител"
Написавшим "Ostanovka perenesena k Politehnicheskomu muzeyu" сделано замечание

Пресс-служба "Мосгортранса" объяснила радиостанции "Говорит Москва" появление таблички с "переводом" на английский язык надписи "Остановка перенесена".

Фото указателя в своем Twitter опубликовал житель Москвы Аркадий Гершман. В "Мосгортрансе" рассказали, что надпись "Ostanovka perenesena k Politehnicheskomu muzeyu" появилась на табличке в результате технической ошибки. Допустившим ошибку сотрудникам сделано замечание.

"Мы в курсе этой технической ошибки. Информационный щит создавался в программе, которая автоматически делает транслитерацию с русского языка на латиницу. Сотрудникам, допустившим невнимательность, уже сделали замечание. В ближайшее время для них проведут дополнительный инструктаж, чтобы подобное не повторялось", — отметили в пресс-службе организации.

Как отметил Гершман, в настоящее время указатель демонтирован и заменен на корректный.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

20.11.2018 11:21
- гость -

За то по-русски сплошные фейки-мониторинги-хайпы. в некоторых фразах ни одного русского слова. Что творится в головах у людей?

0  0
20.11.2018 11:32
- гость -

а вы в Барнауле не видели надписей, типа ulitsa Gogolya, prospect Lenina? Позорища. Еще и такие новости ума хватает пропускать, когда сами не от большого ума такие таблички делаете?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
12:16
Названы регионы, в которых ожидается самый большой рост доходов населения 0
12:02
СК: почти тысяча детей погибли от преступлений в 2018 году 0
11:56
В чем встречать год Желтой Свиньи 0
11:44
Моя плохая поликлиника: топ-10 самых страшных медучреждений России 4
11:33
Тульская пенсионерка очнулась в морге перед приездом ритуальной службы 1
11:23
34-летний мужчина пропал без вести в Новоалтайске 0
11:14
Оставшегося без денег полуслепого жителя Алтая спасли украинские волонтеры 6
11:03
Рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира возглавила Кэти Перри 0
11:00
Где рождаются вагоны: "Алтайвагон" проводит экскурсии для детей работников 0
10:54
Коммунальная авария произошла в Бийске рядом с детской больницей 0
10:45
"Жить дружно": стартовали продажи квартир в новых домах квартала Дружный-3 1
10:38
Пропавшая 16-летняя девочка из Бийска найдена живой 2
10:24
Юная певица из Барнаула выступит на "Детском Евровидении" под № 5 1
10:18
Биткоин опустился ниже пяти тысяч долларов впервые с октября 2017 года 0
10:04
Немецкий журнал назвал российских женщин "сильным полом" 3
09:52
Названы самые опасные уязвимости мобильных банков 3
09:33
Ночной пожар произошел в многоквартирном доме в Бийске 0
09:21
Барнаульцы жалуются на пробку из-за неработающего светофора 0
09:14
Для иностранцев: указатель с надписью "Ostanovka perenesena" в Москве 2
09:02
Медведев вдвое увеличил безработным минимальное пособие — до 1500 рублей 7
08:51
Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД 1
08:43
Скворцова рекомендовала россиянам не злоупотреблять вкусной колбасой 35
08:24
"ВКонтакте" разрешила пользователям скачивать данные своего профиля 0
08:17
Патриарший след на Алтае: фотохроника к 72-летию главы РПЦ Кирилла 41
08:06
Квартиру в изолированном от шума доме продают в Барнауле за 8,2 млн руб. 0
07:49
Полноценное детство для сына: сирота борется за то, чего не было у нее 9
07:38
Как рассчитывается плата за свет, если не подал вовремя показания счетчика 2
07:34
Как правильно купить новостройку в Барнауле 0
07:22
Честь имею: Алтайский край переживает масштабную смену главных силовиков 11
07:15
И плакать, и смеяться: когда детей оставили дома одних 15
07:03
3 млн за панораму: в Барнауле дорожают квартиры "с красивым видом из окна" 6
06:48
Готовьте лыжи: как в Шерегеше стартовал горнолыжный сезон 0
06:32
Волшебство на кончиках веток: принакрытый снегом Барнаул 0
06:23
Соседи требуют семью с ребенком-аутистом покинуть элитный дом в Барнауле 96
06:14
Снег с гололедом прогнозируют в Алтайском крае на 20 ноября 0
06:01
Не прижившиеся клены на Мало-Тобольской в Барнауле "тайно" сменили на новые 11
05:54
США посоветовали Украине перекрыть Донбассу воду и электричество 4
04:46
Тульская школьница принесла на уроки киндер-сюрприз с ртутью 0
03:04
Ученые нашли новую звезду с "гигантским астроинженерным сооружением" 0
02:29
Найден способ накормить орехами аллергиков 2
01:23
Существование мифической Арктиды доказано российскими исследователями 1
00:14
Ученые создали виртуальную 3D-симуляцию черной дыры 0
23:46
Волны в несколько этажей разрушили отели на Канарах 0
23:27
Отец пострадавшей студентки в Керчи рассказал о состоянии дочери 0
23:10
Жириновский рассказал, как впервые влюбился в плацкартном вагоне 0
22:42
Путин создал Совет по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей 2
22:25
Украина угрожает выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин 1
22:01
Шесть человек погибли в Башкирии в ДТП с автомобилем на летней резине 0
21:53
Высадка космонавтов России на Луну планируется после 2030 года 1
21:42
Президент Nissan Motor арестован по подозрению в занижении доходов 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.