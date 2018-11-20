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Существование мифической Арктиды доказано российскими исследователями

, ИА "Амител"
Исследование также опровергло миф о Гиперборее - легендарной северной стране

Фото: paranormal-news.ru

Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН доказали, что фрагменты современного шельфа Арктики образовывали много лет назад единое континентальное пространство, пишут "Известия".

Исследователи проанализировали фрагменты шельфа с помощью палеомагнитного метода, который позволяет восстанавливать палеогеографию и кинематику перемещений отдельных блоков литосферы. Выяснилось, что фрагменты шельфа как минимум дважды в истории образовывали единый континент Арктиду. Случалось это около одного миллиарда и 250 миллионов лет назад. Оба раза Арктида являлась частью суперконтинентов Родинии и Пангеи.

Согласно материалам исследования, в составе континента насчитывалось не менее пяти крупных литосферных блоков. Сейчас все они входят в состав арктического континентального шельфа.

Это исследование также опровергло миф о Гиперборее — легендарной северной стране, которая якобы располагалась на Арктиде.

"Гипотеза о том, что Гиперборея располагалась на древней Арктиде не выдерживает критики. Мы говорим о геологическом теле, которое существовало сотни миллионов лет назад, понятно, что никакой цивилизации тогда быть не могло. Наши исследования также опровергают известную многим карту 1595 года фламандского картографа и географа Герарда Меркатора", — рассказал кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеомагнетизма ИНГГ СО РАН Николай Матушкин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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