Ученые обнаружили способ защитить от смерти людей, страдающих от аллергии на арахис. Исследование провели в Лондонском королевском колледже, сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал New England Journal of Medicine.

Ученые провели эксперимент среди 500 детей в возрасте от четырех до 17 лет, которые не могли без последствий съесть даже одну десятую часть арахиса. В ходе исследования одним регулярно давали арахисовый белок, а другим — плацебо.

Эксперимент продолжался 12 месяцев, в течение которых дозы арахисового белка и плацебо постепенно увеличивались. В итоге 67% детей, которым давали арахисовый белок, смогли съесть целых два ореха. Те, кто принимал плацебо, съели орехи лишь в 4% случаев.

Ученые считают, что их исследование позволит уберечь детей от тяжких последствий, когда они, не зная об аллергии, съедают арахис впервые в жизни.