Вторник, 20 Ноябрь, 04:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 66,01
€ 75,32
345717
Обь
37см +53

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Ученые нашли новую звезду с "гигантским астроинженерным сооружением"

, ИА "Амител"
Некоторые ученые предположили, что вокруг "странной" звезды есть сооружение, построенное внеземной цивилизацией

Фото: medium.com

Международная группа ученых обнаружила звезду VVV-WIT-07, чья светимость изменяется нерегулярно подобно звезде Табби (KIC 8462852), вокруг которой некоторые специалисты подозревали наличие инопланетных мегаструктур, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на arXiv.

Астрономы заметили VVV-WIT-07 в ходе программы VISTA Variables in the Vıa Lactea (VVV), предназначенной для картографирования внутренней части Млечного Пути, а также поиска таких объектов, как затменно-двойные звезды, переменные звезды типа Т Тельца и гравитационные линзы. Некоторые из найденных объектов трудно отнести к уже известным классам и обозначаются как WIT (What Is This).

По мнению ученых, они могут быть звездами, которые готовы превратиться в сверхновые, редкими новыми звездами или сталкивающимися звездами.

Результаты наблюдения за VVV-WIT-07, расстояние до которой точно не известно, показали, что в июле 2012 года произошло резкое падение яркости звезды. Кроме того, за весь период наблюдения звезда множество раз изменяла свою светимость. Алгоритм выявил, что некоторые из изменений блеска происходили каждые 322 дня и каждые 170 дней, однако для июльского затмения периодичность установлена не была.

Согласно предсказанию, VVV-WIT-07 должна будет снизить яркость в январе, июле, августе и сентябре 2019 года. Однако вероятность этого не слишком высока.

Отличительные особенности световой кривой VVV-WIT-07 делает ее похожей не только на KIC 8462852, но и на J1407 — объект Мамаджека (Mamajek’s object). Последний, вероятно, представляет собой красный карлик, окруженный системой колец. Минимальная периодичность падений яркости у J1407 составляет 850 дней. Это объясняет, почему для VVV-WIT-07 не была установлена периодичность затмений с высокой достоверностью, поскольку наблюдения за звездой велись с перерывами и недостаточно долго. Гипотетическая периодичность для звезды Табби, окруженной кометными телами или облаками пыли, составляет от 1600 дней до 12 лет. Еще одно возможное объяснение заключается в том, что VVV-WIT-07 похожа на Т Тельца или R Северной Короны.

Звезда Табби известна изменениями светимости в 2015 году. Яркость звезды падала на 22% через разные промежутки времени. Некоторые ученые предположили, что причиной этому может быть гигантское астроинженерное сооружение, построенное внеземной цивилизацией, например сфера Дайсона.

Однако большинство ученых объясняют аномальное поведение обеих звезд облаком пыли или другими небесными телами.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
03:04
Ученые нашли новую звезду с "гигантским астроинженерным сооружением" 0
02:29
Найден способ накормить орехами аллергиков 0
01:23
Существование мифической Арктиды доказано российскими исследователями 0
00:14
Ученые создали виртуальную 3D-симуляцию черной дыры 0
23:46
Волны в несколько этажей разрушили отели на Канарах 0
23:27
Отец пострадавшей студентки в Керчи рассказал о состоянии дочери 0
23:10
Жириновский рассказал, как впервые влюбился в плацкартном вагоне 0
22:42
Путин создал Совет по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей 0
22:25
Украина угрожает выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин 0
22:01
Шестеро человек погибли в Башкирии в ДТП с автомобилем на летней резине 0
21:53
Высадка космонавтов России на Луну планируется после 2030 года 0
21:42
Президент Nissan Motor арестован по подозрению в занижении доходов 0
21:07
Минобороны опубликовало видео полета Су-57 над Сирией 0
20:36
Путина несколько раз прерывали аплодисментами на выступлении в Стамбуле 1
20:23
Путин лично завершил строительство морской части "Турецкого потока" 0
20:17
Минсельхоз выступил против предложения ввести акцизы на колбасу 0
19:54
Глава Роскомнадзора пообещал россиянам сохранить тайну переписки 0
19:38
Покушение на московскую консьержку попало на видео 0
19:08
Коротко о главном: пенсионеры Алтая, автобусные страсти и хобби депутатов
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 ноября
18:45
Повышение акциза на колбасу связали с неизбежным падением качества 3
18:32
Пожары в Алтайском крае в 2018 году унесли жизни более 130 человек 0
18:19
Двое жителей Бийска замаскировали убийство под безвестное исчезновение 0
17:51
Медведев предрек отсутствие победителей в мировой торговой войне 1
17:50
Как Россия и Япония планируют решать Курильский вопрос 5
17:40
Чемпионат по быстрым шахматам "Большой Алтай" выиграли новосибирцы 0
17:33
Прокуратура заявила, что Магнитского могли отравить веществами с алюминием 1
17:22
Глава ВЦИОМ из-за тумана не смог попасть в Барнаул и улетел домой в Москву 1
17:11
Медведи не залегли в спячку и продолжают "бродяжничать" в Горном Алтае 0
17:03
Песков сказал, когда ждать послание Путина к Собранию и пресс-конференцию 4
16:49
Никакого негатива: дизайнер об идее не продавать вещи с символикой СССР 4
16:32
Алтайский край оказался в середине рейтинга по организации детского отдыха 0
16:22
Дело о доведении до самоубийства возбудили после смерти Алексея Клешко 0
16:11
Эксперт оценил новые плацкартные вагоны РЖД 4
16:03
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет с 2019 года 1
15:49
Разноцветная небесная улыбка: перевернутая "радуга" озарила Барнаул 0
15:35
В Барнауле заработало детское отделение по биатлону 0
15:32
Названы самые популярные российские вузы среди победителей олимпиад 0
15:21
Депутаты обвинили перевозчиков Барнаула в "серых" схемах и "черных" билетах 31
15:13
Женщина на Toyota Fielder сбила ребенка в Бийске 0
15:04
Россияне выбрали автомобили года в четырех категориях 2
14:53
Плюсовая температура и слякоть вернутся в Алтайский край 0
14:33
Американский хоккеист назвал российских женщин "чернобыльскими уродами" 31
14:28
Найдены предсмертные записки погибшего вице-спикера красноярского ЗС Клешко 0
14:13
Работники молочного комбината на Алтае попались с 300 кило ворованного сыра 2
14:02
Мужчину с "обрезом" задержали у здания правительства Камчатки 0
13:54
ДТП частично блокировало движение на оживленном проспекте в Барнауле 0
13:37
Раритетное ружье Бердана начала 20 века изъяли у жителя Алтая 4
13:30
"Ростелеком" приветствовал российского Деда Мороза в Барнауле 0
13:25
Что делать, если неправильно передал показания счетчика в БГЭС 1
13:15
Российские ученые создали искусственные глаза для слепых 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.