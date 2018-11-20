Тульская школьница принесла на уроки киндер-сюрприз с ртутью

В Тульской области эвакуировали школу из-за обнаруженной в здании ртути, которую принесла на уроки школьница, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о розливе в здании школы похожего на ртуть вещества поступило в МЧС. Речь шла о 20-30 граммах жидкого металла. Происшествие случилось в расположенной по улице Советской средней школе поселка Товарковский Богородицкого района.

В учебное заведение тут же отправилась оперативная группа спасателей. "К месту происшествия следует химико-радиологическая лаборатория Главного управления МЧС России по Тульской области", — добавили в ведомстве.

"После окончания занятий девочка открыла киндер-сюрприз, внутри которого оказалась ртуть", — рассказал источник "РИА Новости". До сих пор непонятно: футляр школьница открыла случайно или намеренно.