Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире ObozTV (подразделение издания "Обозреватель") заявил, что американские эксперты советуют Киеву ввести полную блокаду Донбасса, пишет "Лента.Ру".
"Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу, никого и ничего не пускать, ни людей, ни товары, даже ресурсы — электроэнергию и воду", — рассказал Романенко.
В Штатах полагают, что после этого в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР очень быстро сложится революционная ситуация.
"[Такая ситуация] недопустима для России, она ее не вытянет, и таким образом можно будет сдвинуть этот [переговорный] процесс", — пояснил Романенко.
Он не уточнил, кто именно со стороны США советовал Украине применить радикальный подход к Донбассу.
Комментарии
Ну ничего, граждане россии оплатят строительство лэп и трубопроводов для Донбасса
А 5 лет назад нельзя это было сделать? Они тупые?
США посоветовали Украине перекрыть Донбассу воду и электричество
США посоветовали Украине признать независимость Донбасса?