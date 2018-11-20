США посоветовали Украине перекрыть Донбассу воду и электричество

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире ObozTV (подразделение издания "Обозреватель") заявил, что американские эксперты советуют Киеву ввести полную блокаду Донбасса, пишет "Лента.Ру".

"Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу, никого и ничего не пускать, ни людей, ни товары, даже ресурсы — электроэнергию и воду", — рассказал Романенко.

В Штатах полагают, что после этого в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР очень быстро сложится революционная ситуация.

"[Такая ситуация] недопустима для России, она ее не вытянет, и таким образом можно будет сдвинуть этот [переговорный] процесс", — пояснил Романенко.

Он не уточнил, кто именно со стороны США советовал Украине применить радикальный подход к Донбассу.