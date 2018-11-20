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США посоветовали Украине перекрыть Донбассу воду и электричество

, ИА "Амител"
Чтобы создать революционную ситуацию в ДНР и ЛНР

Фото: news-mt.ru

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире ObozTV (подразделение издания "Обозреватель") заявил, что американские эксперты советуют Киеву ввести полную блокаду Донбасса, пишет "Лента.Ру".

"Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу, никого и ничего не пускать, ни людей, ни товары, даже ресурсы — электроэнергию и воду", — рассказал Романенко.

В Штатах полагают, что после этого в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР очень быстро сложится революционная ситуация.

"[Такая ситуация] недопустима для России, она ее не вытянет, и таким образом можно будет сдвинуть этот [переговорный] процесс", — пояснил Романенко.

Он не уточнил, кто именно со стороны США советовал Украине применить радикальный подход к Донбассу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.11.2018 07:47
- гость -

Ну ничего, граждане россии оплатят строительство лэп и трубопроводов для Донбасса

1  0
20.11.2018 07:53
гость

А 5 лет назад нельзя это было сделать? Они тупые?

1  0
20.11.2018 07:54
гость

США посоветовали Украине перекрыть Донбассу воду и электричество

США посоветовали Украине признать независимость Донбасса?

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