"ВКонтакте" разрешила пользователям скачивать данные своего профиля

Социальная сеть "ВКонтакте" разрешила пользователям скачивать свои персональные данные — подать заявку на выгрузку архива россияне смогут в новом разделе сайта, рассказал управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов.

Подавая заявку, пользователь должен выбрать категорию данных. После этого он получит копию персональных данных в формате ZIP-архива. По мнению представителей социальной сети, свою информацию удобнее просматривать на компьютере, чем на небольшом экране смартфона. Кроме того, предполагается возможность зашифровать данные при помощи ключа OpenPGP.

Если сразу скачать архив не получится, то это нормально, уточнили во "ВКонтакте". Загрузка данных может занять от нескольких минут до пары дней.