Глава Минздрав Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24" заявила, что выступает против введения акцизов на колбасы, сосиски и бекон, однако рекомендовала гражданам ограничить потребление.

"Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введения акцизов), мы ее не предлагали", — рассказала Скворцова.

Она уточнила, что есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по которым продукты, приносящие вред здоровью людей, стоит облагать акцизами. Речь идет об алкоголе, табаке, сладких газированных напитках, продуктах переработки красного мяса, являющихся канцерогенами и вызывающих скачкообразный рост риска появления онкологических заболеваний.

"Мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами", — добавила Скворцова.

Ранее Экспертный совет при правительстве России направил в Минздрав документ, по которому предлагается увеличить акцизы на колбасы, сосиски и бекон на 30% — более 160 рублей на один килограмм. Таким образом, средняя цена колбасы для покупателя должна вырасти примерно на эту сумму. Вырученные от поднятия акциза деньги эксперты предлагают направить на снижение цен продуктов здорового питания, например, на орехи, бобовые, овощи, зелень и фрукты.