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Скворцова рекомендовала россиянам не злоупотреблять вкусной колбасой

, ИА "Амител"
"Для большинства россиян колбасы являются доступной и вкусной пищей", — отметила министр здравоохранения

Фото: ria.ru

Глава Минздрав Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24" заявила, что выступает против введения акцизов на колбасы, сосиски и бекон, однако рекомендовала гражданам ограничить потребление.

"Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введения акцизов), мы ее не предлагали", — рассказала Скворцова.

Она уточнила, что есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по которым продукты, приносящие вред здоровью людей, стоит облагать акцизами. Речь идет об алкоголе, табаке, сладких газированных напитках, продуктах переработки красного мяса, являющихся канцерогенами и вызывающих скачкообразный рост риска появления онкологических заболеваний.

"Мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами", — добавила Скворцова.

Ранее Экспертный совет при правительстве России направил в Минздрав документ, по которому предлагается увеличить акцизы на колбасы, сосиски и бекон на 30% — более 160 рублей на один килограмм. Таким образом, средняя цена колбасы для покупателя должна вырасти примерно на эту сумму. Вырученные от поднятия акциза деньги эксперты предлагают направить на снижение цен продуктов здорового питания, например, на орехи, бобовые, овощи, зелень и фрукты.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.11.2018 08:53
- гость -

Союз пал из-за колбасы - началось?!

1  0
20.11.2018 08:54
гость

скоро банки откроют кредитную линию - на покупку колбасы

0  0
20.11.2018 09:02
- гость -

теперь они будут диктовать что есть и что пить, может еще по приказу дышите не дышите - это что за страна куда нас ведут такие демагоги...

1  0
20.11.2018 09:06
- гость -

Да откуда в нашей колбасе красное мясо? В лучшем случае куриное механической обвалки, а сосиски в пачках так вообще из туалетной бумаги. А та что типа из мяса например сырокопченая, так она уже давно недосягаема для большего числа населения.

1  0
20.11.2018 09:10
гость

власть как-бы говорит россиянам: да разозлитесь уже, тряпки!

1  0
20.11.2018 09:12
гость

а из-за хлеба толстеют - сплошные углеводы! Куда минздрав смотрит, когда акцизы введут?!

1  0
20.11.2018 09:13
- гость -

"Для большинства россиян колбасы являются доступной и вкусной пищей", — отметила министр здравоохранения


страшно далеки они от народа. только врать и лицемерить и могут

1  0
20.11.2018 09:21
гость

Можно выращивать дождевых червей, например, и добавлять в колбасу 50 на 50 %. Дождевые черви это чистый и питательные белок!

1  0
20.11.2018 09:24
Kremlin

Была колбаса 200руб за кг. Добавили акциз +160руб, колбаса для населения стала 360руб. В каком месте тут забота о здоровье населения? По факту новый налог для него ввели

1  0
20.11.2018 09:25
Гость

Товарищ, дождевые черви это тоже красное мясо.

0  0
20.11.2018 09:35
- гость -

20.11.2018 09:13
- гость -
"Для большинства россиян колбасы являются доступной и вкусной пищей", — отметила министр здравоохранения

так это она про москвичей и лодырей-депутатов. Ишь, знает даже, что колбаса вкусной бывает. А мы знаем, что "колбаса"-дерьмо.

1  0
20.11.2018 09:37
- гость -

Вырученные от поднятия акциза деньги эксперты предлагают направить на снижение цен продуктов здорового питания, например, на орехи, бобовые, овощи, зелень и фрукты.

Ну понятно, теперь ни колбасы не купить, ни зелени, ни фруктов. Терпим дальше?

1  0
20.11.2018 09:39
- гость -

второй день истерия
хорошо что я не ем колбасу
вот если так с маслинами поступят я буду в шоке

0  1
20.11.2018 09:43
Cправедливый

Kremlin
Была колбаса 200руб за кг. Добавили акциз +160руб, колбаса для населения стала 360руб. В каком месте тут забота о здоровье населения? По факту новый налог для него ввели
-------------------
Ага, сейчас появится еще больше так называемого колбасного продукта, в котором мяса будет "0 целых, 0 десятых", один только запах и тот "Ароматизатор идентичный натуральному" !!! Ешьте, товарищи!!! Не болейте....

1  0
20.11.2018 09:47
- гость -

На ананасы и рябчиков цены снизят...
" Ешь ананасы, рябчиков жуй.......(с)

1  0
20.11.2018 09:49
- гость -

20.11.2018 09:39
- гость -
второй день истерия
хорошо что я не ем колбасу
вот если так с маслинами поступят я буду в шоке
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для Вас, специально загуглил! )))
Консервированные оливки, как и любые другие консервы, насыщены соленым маринадом, поэтому употреблять их в пищу ежедневно не рекомендуется. Особенно это касается оксидированных черных оливок, которые содержат консервант глюконат железа. В одной банке оксидированных черных маслин, содержится более 20 мг глюконата железа при его максимальной суточной дозе для взрослого человека 10 мг, поэтому он может вызвать пищевое отравление. Этот консервант делает маслины аллергенным продуктом.

Употребление консервированных оливок не рекомендовано:

детям;
беременным, особенно на ранних сроках;
женщинам при ГВ (грудном вскармливании);
при гастрите с повышенной кислотностью;
при панкреатите и холецистите в острой фазе;
при желчнокаменной болезни;
при камнях в почках;
при цистите.
Противопоказаниями к применению консервированных маслин также являются индивидуальная непереносимость и аллергия.

0  0
20.11.2018 09:50
Cправедливый

Скоро должны оливки и маслины отменить!

0  0
20.11.2018 09:50
- гость -

Речь идет об алкоголе, табаке, сладких газированных напитках, продуктах переработки красного мяса
-------------------------------------
Если в хлеб отраву добавить, то он станет очень вредным и надо будет акциз устанавливать? Может надо колбасу съедобной сделать? Там перья, кожа, костная мука, соя и всякая химия.

1  0
20.11.2018 09:57
- гость -

Если в хлеб отраву добавить, то он станет очень вредным и надо будет акциз устанавливать?
------
Что значит если? Или вы верите, что в хлебе за 20 р. все натуральное? )
Нормальных продуктов давно нет. Если делать из натуральных продуктов - будет дорого, брать не будут. Делают из заменителей.

0  0
20.11.2018 09:57
- гость -

Скоро должны оливки и маслины отменить! ну все.. переезжаю в Грецию

0  0
20.11.2018 10:01
- гость -

Логика интересная. Доходы упали, народ начал есть всякое gовно. Что делает правительство? Повышает уровень жизни? - Нет!!! Оно делает gовно еще дороже. Народ будет жрать лебеду?

0  0
20.11.2018 10:04
- гость -

Народ будет жрать лебеду? тсс.. введут налог на травы полевые

0  0
20.11.2018 10:26
Иван Тычёблин

Анекдот в тему.
"На Урюпинском колбасном комбинате произошло чрезвычайное происшествие! В одной из партий колбасы, выпущенной комбинатом, обнаружены следы МЯСА! Как заявил директор предприятия, мясо могло попасть в колбасу только в результате несчастного случая на производстве. Начата проверка".

0  0
20.11.2018 10:40
- гость -

20.11.2018 09:57 Если делать из натуральных продуктов - будет дорого, брать не будут
_________________________________________________________________________

200 лет назад делали и всЕ брали.........и это на лошадиной тяге

0  0
20.11.2018 11:24
- гость -

А что они хотят сделать нам этим акцизом? Чтобы мы плохие продукты не ели? Так запретите их производство. Но думается мне, что эти воры понимают, что на хорошие продукты у нас один х нет денег, мы так и будем брать gавно и надеются ворюги просто содрать денег с нищего народа. Так что , люди, ждите акцизов и на другие так называемые продукты, в марияра много Gавна, есть на что цены наворачивать.

Депутаты и Правительство во главе с президентом- наши враги! Их место в тюрьме!

0  0
20.11.2018 11:24
- гость -

Смотрите фильм "Голодные игры", там показано ваше будущее.
Москвабад - паноптикум, а вы все голодные дистрикты, причем Алтай самый зачуханный 12-й дистрикт.

0  0
20.11.2018 11:27
- гость -

не так давно попробовал колбасу, сделанную по ГОСТу 60-года. Дорого, но невкусно. Наши вкусовые рецепторы за много лет привыкли к усилителям вкуса. В этом Скворцова совершенно права, но для неудачников-завсягдатаев всевозможных форумов это всё равно. Чтобы она не сказала - виноват Путин.

0  0
20.11.2018 11:28
- гость -

Лет 30-ть не ем колбасу, майонез, сыр, сливочное масло и прочее дерьмо, и чувствую себя прекрасно. А вот то, что на морепродукты дикая цена, пусть эти твари и их род будут прокляты до 7-го колена.

0  0
20.11.2018 11:28
- гость -

там показано ваше будущее. а вы с луны следите?

0  0
20.11.2018 11:33
- гость -

Наши вкусовые рецепторы за много лет привыкли к усилителям вкуса. В этом Скворцова совершенно права,

Ну не знаю, думаю вкус вареной говядины и курицы остался неизменным с прошлых веков, и этот вкус вкуснее любой колбасы.

0  0
20.11.2018 11:34
Filin

веганы уже указывают нам что есть

0  0
20.11.2018 11:41
- гость -

20.11.2018 11:28
- гость -
там показано ваше будущее. а вы с луны следите?

Нет, просто я не голосовал за мразь, в отличии от вас. Вы его выбрали, и это ваша страна, а не моя, моя страна умерла, в том числе и по причине вашего предательства. Вы пачками вступаете в партию жуликов и воров, самую многочисленную, потому что вы курицы в курятнике, вас все устраивает, посмотрите на свои масляные рожи, когда вы на личной встрече с вашим главстерхом или начальничком поменьше.
Мне с вами не по пути.

0  0
20.11.2018 11:44
- гость -

колбасу, сделанную по ГОСТу 60-года.

Ты вчитайся в него, там тоже используются говяжьи анусы.

0  0
20.11.2018 11:51
- гость -

20.11.2018 11:24
- гость -
Смотрите фильм "Голодные игры", там показано ваше будущее.

Очень ассоциативно. Так же считаю.

0  0
20.11.2018 11:58
Лола

Действительно, сейчас используются вкусовые добавки, которые иммитируют вкус продуктов. Страшно то, что добавки вызывают привыкание как наркотики. Мы забыли вкус настоящих продуктов. Наше же правительство , вместо того чтобы обязать производителя готовить натуральную здоровую пищу по Госту, вводит акцизы.
Власть денег развращает людей. Это большая трагедия для народа.

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