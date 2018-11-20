Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин обсудил возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) во время совещания c руководящим составом министерства обороны страны, сообщает "РИА Новости".

По словам Путина, решение Штатов не может остаться и не останется без ответа России.

"Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответов нашей страны", — заявил он.

Также он напомнил, что когда США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне, в России "открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры".

"Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны. Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укреплению системы коллективной безопасности", — заключил Путин.