Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин обсудил возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) во время совещания c руководящим составом министерства обороны страны, сообщает "РИА Новости".
По словам Путина, решение Штатов не может остаться и не останется без ответа России.
"Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответов нашей страны", — заявил он.
Также он напомнил, что когда США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне, в России "открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры".
"Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны. Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укреплению системы коллективной безопасности", — заключил Путин.
Комментарии
"Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны", — отметил он и взял в руки пульт от телевизора.
Вот как описывает произошедшее Сергей Кожугетович Шойгу:
Утро… Теплая постелька… Сладкий сон… Вдруг…удар по голове пультом — «Кучимутики!!!»))