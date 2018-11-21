Среда, 21 Ноябрь, 13:03

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,59
€ 75,18
309845
Обь
49см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Время "подкованных" цен

, ИА "Амител"
Пятница 23 ноября стремительно приближается,а торговая сеть "Подкова" уже подготовила грандиозные скидки к "Чёрной пятнице 2018"

23 ноября 2018 года автомобилистам представится возможность приобрести автотовары с нереальными скидками:

Шины — до 25%,
Диски — до 10%, 
АКБ — до 15%
Автомобильные масла — до 10%, 
Автотовары — до 50%.

На сайте интернет-магазина "Подкова"  распродажа начнется уже с 6:00 утра. Не упускайте возможность схватить лучшие цены 2018 года. Акция будет действительна и для розничной сети "Подкова" г. Барнаула и г. Бийска — только в этот день 6 розничных магазинов распахнут свои двери навстречу автолюбителям, желающим урвать новенькие летние и зимние шины, аккумуляторы, автомасла любых производителей, щётки-дворники, омывающие жидкости и любые другие автотовары по самым сладким ценам.

До "черной пятницы" остаются всего считанные дни — это отличный шанс "обновить" свой автомобиль. Поэтому планируйте нужные вам покупки уже сейчас, а лучше зайти на сайт "Подковы" и составить список покупок, чтобы ничего не забыть. Кстати, скидки до 50% будут даже на ароматизаторы салона.

Подробности акции уточняйте на сайте и по телефону: +7(3852) 22-33-45

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
12:54
Идею штрафовать безработных за неуплату взносов назвали хамством 0
12:35
В Москве двоих следователей задержали за взятку в 5 млн рублей 6
12:22
Неработающих хотят заставить платить страховые взносы: что происходит 20
12:20
Время "подкованных" цен 0
12:14
Центробанк сообщил о проблемах с банками Китая из-за санкций 2
12:11
В Барнауле стартует молодежный футбольный чемпионат — Лига. БРО 0
12:02
Вопрос № 1: новосибирские депутаты готовы "забрать" себе прокурора Алтая 0
12:00
Вместе эффективнее: чем выгодна для бизнеса интеграция телефонии с "1С" 0
11:53
Реальные фотографии новых плацкартных вагонов от РЖД появились в Сети 5
11:41
Барнаульские электросети получили "аттестат" готовности к зиме от Минэнерго 0
11:33
Названы страны с высоким риском смерти от стихийных бедствий 0
11:22
Алтайские власти нашли способ не лишить жителей телевидения в 2019 году 5
11:11
Жители двух сел под Барнаулом почти неделю живут без воды 0
11:03
Россияне отложили рекордно мало сбережений в 2018 году 2
11:00
Мех в большом городе: для барнаульцев открывается сезон теплой моды 1
10:49
Победительницу конкурса "Я буду мамой" выбрали в Барнауле 0
10:32
Украинские эксперты заявили о проседании Крымского моста 13
10:21
Автомобиль залетел на сугроб в результате ДТП в Барнауле 0
10:14
Саратовский депутат раскритиковал сенатора Лахову за слова о пользе голода 14
10:08
Когда в России отмечают праздник День матери в 2018 году 2
09:51
Экс-жену Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ 1
09:33
Серийного похитителя канализационных люков задержали в Барнауле 4
09:14
20-летний парень с голубыми глазами пропал в Бийске 0
09:03
СМИ: Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной 10
08:48
Сборная РФ проиграла шведам в матче Лиги наций 4
08:43
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в октябре на 1,4% 6
08:33
Семибалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 21 ноября 0
08:19
Самолет насмерть сбил мужчину на ВПП аэропорта Шереметьево 8
08:16
Это хэндшейк, детка: подборка удивительных приветствий и рукопожатий в НБА 2
08:05
10 хитов психологии: как перестать волноваться и достичь счастья 0
07:50
Глава Бийска рассказал, какие дороги отремонтируют в городе в 2019 году 1
07:34
Дом с двумя каминами и бильярдным залом продают в Барнауле за 12,3 млн руб. 4
07:19
"Именем революции": Молодежный театр Алтая отмечает 60-летний юбилей 0
07:03
Старый мост в Барнауле частично перекроют из-за ремонта 1
06:48
Что за кибердружины предлагают создать в России 0
06:32
Детство, зима, СССР: ностальгическая фотоподборка 5
06:17
Алтайский край накроет снегом и метелью 21 ноября 0
06:01
РПЦ и чиновники не могут найти компромисс в споре о барнаульском планетарии 83
05:59
Путину предложили не штрафовать по налогу для самозанятых в течение года 5
04:59
Садоводов заставят платить неустойку за отказ от оплаты ремонта дорог 0
03:17
Министр транспорта рассказал об экономической выгоде от Крымского моста 2
02:04
США ввели санкции против двух российских компаний 0
01:07
Робот-каменщик за три дня построил жилой дом 9
00:24
Ученые открыли новую Теорию всего 2
23:48
Беременная женщина помогла задержать грабителя в Волгограде 0
23:36
Погибла девочка, которая пожаловалась Путину на низкую зарплату мамы 16
23:11
Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую морскую охрану 1
22:44
Сестры милосердия появятся в российской армии 4
22:31
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве члена банды Басаева 0
22:15
Эксперт оценил предложение штрафовать неработающих за неуплату взносов 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.