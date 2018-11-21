23 ноября 2018 года автомобилистам представится возможность приобрести автотовары с нереальными скидками:

Шины — до 25%,

Диски — до 10%,

АКБ — до 15%

Автомобильные масла — до 10%,

Автотовары — до 50%.

На сайте интернет-магазина "Подкова" распродажа начнется уже с 6:00 утра. Не упускайте возможность схватить лучшие цены 2018 года. Акция будет действительна и для розничной сети "Подкова" г. Барнаула и г. Бийска — только в этот день 6 розничных магазинов распахнут свои двери навстречу автолюбителям, желающим урвать новенькие летние и зимние шины, аккумуляторы, автомасла любых производителей, щётки-дворники, омывающие жидкости и любые другие автотовары по самым сладким ценам.

До "черной пятницы" остаются всего считанные дни — это отличный шанс "обновить" свой автомобиль. Поэтому планируйте нужные вам покупки уже сейчас, а лучше зайти на сайт "Подковы" и составить список покупок, чтобы ничего не забыть. Кстати, скидки до 50% будут даже на ароматизаторы салона.

Подробности акции уточняйте на сайте и по телефону: +7(3852) 22-33-45