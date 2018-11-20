Немецкий журнал назвал российских женщин "сильным полом"

Более здоровый образ жизни, целеустремленность и сила духа позволяют прийти к выводу, что именно женщины в России представляют собой "сильный пол", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на статью в немецком журнале Eurasisches Mаgazin.

Как пишут авторы статьи, женщина в России вынуждена быть сильной. По их мнению, условия жизни в России сложны.

Российские мужчины, как полагает издание, падают духом и ищут утешение в алкоголе и табаке, в то время как женщины борются за свой успех.

В статье отмечается, что присущий россиянкам здоровый образ жизни позволяет им быть сильными.

При этом женщинам в России всегда удавалось успешно совмещать работу и быт, отмечает издание.

Кроме того, российские женщины соблюдают традиции и дорожат семейными ценностями, борются за свои права, а также упорно отстаивают все, что важно для семьи, что также делает их такими сильными личностями.

Безусловно, российские женщины не всегда с блеском устраняют любые жизненные неприятности, однако следует признать, что тенденция очевидна: россиянки бьются стойко и решают проблемы с полной самоотдачей, заключает Eurasisches Mаgazin.