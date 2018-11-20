Биткоин опустился ниже пяти тысяч долларов впервые с октября 2017 года

Стоимость биткоина (Bitcoin) в понедельник вечером, 19 ноября, опустилась ниже психологической отметки в пять тысяч долларов впервые с октября 2017 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 22.53 мск биткоин дешевел на 11,26%, до 4,987 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 11,49% — до 5,033 тысячи долларов.

Падение отмечено и среди крупнейших альткоинов: Ethereum дешевел на 13,23%, до 153,85 доллара, Ripple — на 2,95%, до 0,494 доллара, Bitcoin Cash — на 10,73%, до 343,31 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 164,68 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,5% всего этого рынка.

Сотрудник кафедры экономики и информационных технологий РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев отметил, что причиной резкого падения стоимости биткоина стал интерес со стороны "китов" — крупных инвесторов.

"Для функционирования ETF-фондов необходимы огромные объемы биткоинов, так как они будет использоваться в качестве базового обеспечения, поэтому крупным инвесторам интересно купить их по максимально низкой цене", — уверен эксперт.

По мнению Тимофеева, давление на биткоин только усилится, так как было пробито сразу несколько ценовых сопротивлений. На биржах GDAX, BitStamp и Kraken стоимость биткоина опускалась ниже 4,9 тысячи долларов.