Рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира возглавила Кэти Перри

Американская певица Кэти Перри возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых исполнительниц года по версии журнала Forbes, передает ТАСС.

По оценкам Forbes, Перри за 12 месяцев, завершившихся в июне текущего года, заработала $83 млн. Значительную часть ее доходов составила прибыль от концертного тура. Во время него Перри выступила около 40 раз и получила примерно $1 млн за каждый из концертов. Кроме того, она получила около $20 млн за то, что вошла в жюри ток-шоу "Американский идол". Отмечается, что в 2015 году Перри заработала $135 млн.

На втором месте оказалась певица Тейлор Свифт, заработавшая $80 млн. Она выпустила новый альбом Reputation, лишь за первую неделю продаж которого были куплены около двух миллионов копий. Певица также провела концертный тур. Большая его часть оказалась вне отчетного периода, отмечает издание, в противном случае Свифт могла бы возглавить рейтинг.

Замыкает первую тройку исполнительница в стиле ритм-н-блюз Бейонсе, заработавшая $60 млн. Для нее, как отмечается, прошедшие 12 месяцев были относительно "тихими". Основную прибыль принесла серия выступлений, а также продажи музыкального альбома Everything is Love, который Бейонсе записала вместе с супругом — рэпером Jay-Z.

В первую пятерку рейтинга вошли также певицы Pink ($52 млн) и Lady Gaga ($50 млн). На шестом и седьмом местах соответственно расположились поп-звезды Дженнифер Лопес ($47 млн) и Рианна ($37,5 млн). Рианна, в частности, в последний раз отправлялась в концертный тур в 2016 году, однако заработала на рекламе нижнего белья.

На восьмом месте рейтинга — немецкая исполнительница российского происхождения Хелена Фишер ($32 млн). На девятом — канадская певица Селин Дион ($31 млн), а на десятом — Бритни Спирс ($30 млн).