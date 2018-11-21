Даже в суровых погодных условиях найдется место моде и красоте. Кировская меховая фабрика согревает теплыми ценами и качеством. Совершайте покупки на самых выгодных условиях с беспроцентной рассрочкой на 24 месяца. Для этого достаточно взять промокод на сайте компании.

Изделия фабрики — это современные технологии в сочетании с вековыми традициями скорняков. Ассортиментный ряд представляет собой большое разнообразие моделей и фактур, которые придутся по вкусу каждой моднице.

Норка никогда не утратит своей актуальности. Легкий, при этом достаточно теплый мех стал воплощением роскоши и комфорта. Модели "Москвичка" и "Парижанка" длиной до середины икры, под пояс, с капюшоном или отложным воротником — классика меховой моды. "Летучая мышь" — наиболее экономичный и функциональный вариант. Изделие частично отстегивается — таким образом, классическая шубка превращается в комфортный полушубок.

Мутон также станет одним из самых выгодных и приятных приобретений в этом сезоне.

Шубы из нутрии в новом исполнении больше не смогут испугать вас неподъемным весом. Нутрию тщательно обрабатывают и стригут, благодаря чему ее мех становятся легкими и приятным на ощупь. Свою любимую шубку вы найдете в моделях "Прада", "Кулиска", "Варвара" и "Романтика".

Лиса — мех для настоящей сибирской зимы. Шубка привлекательна не только своей хладостойкостью, но и яркими натуральными оттенками. Это и пламенная огневка, финская — насыщенных темных тонов, и черно-бурая — "лисья" палитра одна из самых уникальных в природе. Шубы прямого кроя до середины бедра с длинным рукавом и в ¾ — изысканный подарок для важного события.

Мягкий, с затейливым орнаментом мех стриженной овцы прекрасно подходит к моделям А-силуэта до колена или до середины бедра.

И, конечно же, головные уборы и другие аксессуары из норки, песца, рекса, блюфроста от Кировской меховой фабрики станут приятным дополнением для полноценного обворожительного образа.

Посетите большую ярмарку от Кировской меховой фабрики и найдите свое неповторимое изделие, которое станет украшением этой зимы.

24 – 25 ноября, ДК "Моторостроителей"

ул. Германа Титова, 50-А

Время работы: с 10 до 19 часов.