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Мех в большом городе: для барнаульцев открывается сезон теплой моды

, ИА "Амител"
Только 24-25 ноября 2018 г. в Барнауле пройдет масштабная меховая выставка-распродажа от производителя

Даже в суровых погодных условиях найдется место моде и красоте. Кировская меховая фабрика согревает теплыми ценами и качеством. Совершайте покупки на самых выгодных условиях с беспроцентной рассрочкой на 24 месяца. Для этого достаточно взять промокод на сайте компании.

Изделия фабрики — это современные технологии в сочетании с вековыми традициями скорняков. Ассортиментный ряд представляет собой большое разнообразие моделей и фактур, которые придутся по вкусу каждой моднице.

Норка никогда не утратит своей актуальности. Легкий, при этом достаточно теплый мех стал воплощением роскоши и комфорта. Модели "Москвичка" и "Парижанка" длиной до середины икры, под пояс, с капюшоном или отложным воротником — классика меховой моды. "Летучая мышь" — наиболее экономичный и функциональный вариант. Изделие частично отстегивается — таким образом, классическая шубка превращается в комфортный полушубок.

Мутон также станет одним из самых выгодных и приятных приобретений в этом сезоне.  

Шубы из нутрии в новом исполнении больше не смогут испугать вас неподъемным весом. Нутрию тщательно обрабатывают и стригут, благодаря чему ее мех становятся легкими и приятным на ощупь. Свою любимую шубку вы найдете в моделях "Прада", "Кулиска", "Варвара" и "Романтика".  

Лиса — мех для настоящей сибирской зимы. Шубка привлекательна не только своей хладостойкостью, но и яркими натуральными оттенками. Это и пламенная огневка, финская — насыщенных темных тонов, и черно-бурая — "лисья" палитра одна из самых уникальных в природе. Шубы прямого кроя до середины бедра с длинным рукавом и в ¾ — изысканный подарок для важного события.

Мягкий, с затейливым орнаментом мех стриженной овцы прекрасно подходит к моделям А-силуэта до колена или до середины бедра.

И, конечно же, головные уборы и другие аксессуары из норки, песца, рекса, блюфроста от Кировской меховой фабрики станут приятным дополнением для полноценного обворожительного образа.

Посетите большую ярмарку от Кировской меховой фабрики и найдите свое неповторимое изделие, которое станет украшением этой зимы.

24 – 25 ноября, ДК "Моторостроителей"
ул. Германа Титова, 50-А
Время работы: с 10 до 19 часов.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.11.2018 11:32
- гость -

шуба по цене автомобиля

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