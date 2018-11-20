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Юная певица из Барнаула Анна Филипчук будет выступать пятой в финале "Детского Евровидения", сообщает "Алтайская правда".
Напомним, что детский вокальный конкурс проходит в Минске. 19 ноября состоялась церемония открытия, а финал состоится 25 ноября.
От России на "Детском Евровидении" выступает 14-летняя Анна Филипчук, которая исполнит песню "Непобедимы".
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По результатам жеребьевки она будет выступать под номером 5.
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