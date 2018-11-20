Фото: yandex.kz

Девочка-подросток из Бийска, местонахождение которой не было известно с 15 ноября, найдена живой.

Об этом сообщили волонтеры в паблике "Лиза Алерт". "Найдена, жива. Спасибо всем за помощь!", — информируют поисковики.

Напомним, что 16-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. После этого начались ее поиски.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ранее она уже неоднократно уходила из дома. Правоохранительное ведомство начало доследственную проверку.