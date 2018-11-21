Среди книг по психологии наибольшей популярностью у читателей ИА "Амител" пользуются книги по самопознанию и саморазвитию. Таковы результаты опроса, проведенного на портале. Также барнаульцев интересует профессиональная литература по психологии и психиатрии, книги об отношениях между мужчиной и женщиной и семейная психология.

Эксперты сети книжных магазинов "Читай-город" специально для Amic.ru подготовили подборку книг, которые могут оказаться действительно полезными для читателей.

10 книжных хитов по психологии: эффективные способы перестать волноваться и достичь счастья

Ларри Сенн "Лифт настроения"

Наша жизнь — это лифт настроения, и мы все время движемся между этажами, периодически оказываясь на самых низких (депрессия) или на высоких (эйфория, счастье). Метафора лифта охватывает человеческий опыт во всем его многообразии. Мы каждый день катаемся на лифте настроения то вверх, то вниз. Разве не здорово было бы знать, какие именно кнопки нажимать, чтобы останавливаться только на верхних этажах? Разве не полезно было бы узнать, как сделать так, чтобы остановки на нижних этажах длились меньше и были более приятными? Предоставить вам ключ к пониманию того, как контролировать эти "поездки", и есть основная цель данной книги.

Гэри Джон Бишоп "UNFU*K YOURSELF. Парься меньше, живи больше"

Эта книга взорвала мир non-fiction литературы. За рекордно короткий срок UNFU*K YOURSELF попала в топ-20 самых покупаемых нехудожественных книг США и не собирается его покидать. Ее автор предлагает своим читателям максимально простой подход к достижению счастья — управление внутренним монологом. Гэри Джон Бишоп, эксперт по саморазвитию мирового класса, утверждает: каждый человек разговаривает с собой, и от того, как он это делает, зависят его карьера, уровень дохода, семейная жизнь и другие маркеры личного успеха. UNFU*K YOURSELF — это максимально практичное руководство по улучшению своей жизни. Оно помогает раз и навсегда избавиться от подсознательных ограничений, бесконечного самобичевания по разным поводам, разорвать порочный круг неудач, научиться фокусироваться на цели и жить в удовольствие.

Дарья Варламова, Антон Зайниев "С ума сойти!"

Психические заболевания встречаются гораздо чаще, чем кажется: по статистике ВОЗ, каким-то из них хотя бы раз в жизни страдал каждый четвертый. Мы можем не замечать, как наши коллеги и друзья погружаются в тревожное расстройство, и, наоборот, охотно судим о душевном здоровье окружающих по юзерпику и странным на наш взгляд поступкам. Как понять, кто на самом деле здоров, а кто нет? И что делать, если что-то не так с вами? Дарья Варламова и Антон Зайниев знакомы с проблемой не понаслышке. Оба столкнулись с клинической депрессией, ее неприятием окружающими и нехваткой адекватной информации по психиатрии. Тогда они перерыли ворох научных публикаций, поговорили со специалистами и разложили по полочкам не только депрессию, но и другие распространенные заболевания: биполярное, антисоциальное, тревожное и пограничные расстройства, СДВГ, синдром Аспергера и шизофрению. Результатом стала уникальная для России книга, которая поможет не сойти с ума, обнаружив психическое расстройство у себя или близких.

Наталья Краснова "Бывшие"

Кто такая Наталья Краснова? Суперуспешный видео- и инстаграм-блогер.

О чем ее книга? Это правда жизни — автор делится опытом и дает советы, и все это сквозь призму юмора и самоиронии. В книге описаны все типажи мужчин, с которыми повезло, а точнее, не повезло повстречаться автору. Это не исповедь и не фантазия: просто рассказы о разных людях и опыте отношений с ними. Наблюдения, советы и здоровый смех над собственными ошибками!

Как это работает? Точное описание знакомых ситуаций + позитивное мышление = терапевтический эффект!

Павел Раков "Сила женского притяжения"

Павел Раков вернет вас в мир отношений, чувств и эмоций. Уже устали спасать брак, который трещит по швам, и получаете от отношений больше слез, чем удовольствия? Вы узнаете, как вылечить любовь! Расслабились в браке и теперь не знаете, как собраться и снова почувствовать себя красоткой? Вы получите мощный заряд мотивации! Думаете, что уже не способны заинтересовать других мужчин? Вы найдете в себе килограмм "изюминок" и выгодно презентуете их мужчинам! Часто болеете и чувствуете себя разбитым корытом? 80% болезней возникают из-за нервов. Значит, эта книга — настоящая находка для вас! После прочтения этой книги вы научитесь пользоваться силой собственного притяжения!

Рохит Бхаргава "Всегда ешьте левой рукой"

Все, что написано в этой книге, прямо противоположно тому, что твердили вам годами родители, учителя, коллеги и начальники. "Прокрастинируйте больше. Доводите людей до слез. Освойте йодль". Вы вообще серьезно? На самом деле, да. Эта книга наполнена парадоксальными и порой обескураживающими секретами успеха, о которых никто никогда не осмеливался вам рассказать. Но, в отличие от большинства набивших оскомину штампов, эти советы действительно помогут вам в жизни.

Руби Уэкс "Укроти свой мозг!"

В своей книге Руби Уэкс — сценарист и телеведущая, получившая степень магистра когнитивной психологии в Оксфорде — интересно и доступно объясняет, как мозг делает из нас безумных невротиков и что с этим делать. Нами управляет множество факторов — внешние обстоятельства, гормоны, гены, — но благодаря простым техникам и упражнениям мы способны укротить свой беспокойный разум, вернуть контроль над собственными мыслями и наслаждаться жизнью без драм и стресса!

Ванесса ван Эдвардс "Наука общения. Как читать эмоции, понимать намерения и находить общий язык с людьми"

Существуют скрытые принципы человеческого поведения. Этим принципам не учат в школе, но часто именно они определяют, преуспеем ли мы на работе и в личной жизни или нет. Ванесса ван Эдварде, спикер и писатель, ведущая тренинги для компаний из списка Fortune 500, предлагает простые, но очень действенные инструменты, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице, увеличить доход и улучшить отношения с партнером. Благодаря ее лайфхакам вы научитесь вести разговор, обращать на себя внимание, быстро считывать эмоции и лучше понимать собеседника. Книга будет интересна всем, кто испытывает трудности в общении или просто хочет улучшить отношения с деловыми партнерами и близкими людьми.

Хэл Элрод "Магия утра"

Какова бы ни была ваша цель — существенно изменить лишь некоторые ключевые аспекты своей жизни или радикально преобразовать все свое существование, чтобы все, с чем вам приходится бороться сейчас, стало лишь неприятным воспоминанием, — вы выбрали правильную книгу. Вы вот-вот отправитесь в чудесное путешествие и в пути, благодаря простому, но по-настоящему революционному процессу, уж точно измените любую сферу своей жизни — и все это вы сможете сделать в самом начале дня, до восьми часов утра. Знаю, знаю, это очень серьезное заявление. Но описываемый мной метод уже привел к весьма заметным результатам (буквально) десятки тысяч людей во всем мире (включая меня самого), и он действительно способен переместить вас в место и время вашей мечты. Должен сказать, для меня огромная честь поделиться им с вами, и я сделал все, что было в моих силах, чтобы превратить эту книгу в важную и ценную инвестицию вашего времени, энергии и внимания.

Бретт Блюменталь "Одна привычка в неделю"

Маленькие изменения работают. Автор этой книги предлагает делать по одному небольшому, но важному изменению в неделю — от развития музыкального слуха до потребления полезной для мозга пищи и отказа от мультизадачности. Вместе эти небольшие изменения приведут к большим результатам — вы сможете улучшить память, повысить продуктивность, меньше нервничать и стать счастливее. Эта книга с конкретными указаниями, подкрепленными исследованиями экспертов, полезными графиками и упражнениями станет вашей дорожной картой на пути к лучшей жизни. И это путешествие будет не менее приятным, чем результат.

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