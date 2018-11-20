Фото: moldovanews.md
Волонтеры на Украине спасли пожилого жителя Алтайского края, который приехал в Херсон на могилу матери, но был ограблен.
Как сообщают Вести 22, одна из жительниц Херсона обратила внимание на человека, который несколько месяцев просил милостыню у церкви.
Выяснилось, что полуслепого пенсионера ограбили, и он никак не мог вернуться домой.
В итоге нашлись неравнодушные люди, которые приютили пожилого жителя Алтая, помогли ему восстановить документы и собрали средства на автобус до Москвы.
Кроме того, мужчине купили подержанный телефон, чтобы поддерживать с ним связь. Сегодня дедушку посадили на поезд сообщением Москва — Барнаул. По прибытии в краевую столицу пожилому пенсионеру предстоит добраться до Быстроистокского района, где он живет.
Комментарии
Спасибо адекватным украинцам, готов оказать посильную помощь земляку.
Самое время власти поучаствовать - почистить карму реальным и полезным делом, редакция попытайтесь помочь человеку с помощью власти или неравнодушных, а?
Спс.
11:29
- гость -
Самое время власти поучаствовать - почистить карму реальным и полезным делом,
Да, сейчас Гиркину позвоним и будем делать Хе рсонскую Народную Республику.
Слово "Хе рсон" не проходит без пробела. Бяда.
приехал на могилу матери, но был ограблен
нашлись неравнодушные люди, которые приютили
Поди русскоязычные
12:01
гость
Поди русскоязычные
Да, русскоязычные и они были все беременные и в трусиках, на кистях некоторых были следы от гвоздей, которыми их прибивали к доске объявлений.
Новость не соответствует политике партии. Об украинцах либо плохо, либо ничего должно быть.