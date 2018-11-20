Фото: moldovanews.md

Волонтеры на Украине спасли пожилого жителя Алтайского края, который приехал в Херсон на могилу матери, но был ограблен.

Как сообщают Вести 22, одна из жительниц Херсона обратила внимание на человека, который несколько месяцев просил милостыню у церкви.

Выяснилось, что полуслепого пенсионера ограбили, и он никак не мог вернуться домой.

В итоге нашлись неравнодушные люди, которые приютили пожилого жителя Алтая, помогли ему восстановить документы и собрали средства на автобус до Москвы.

Кроме того, мужчине купили подержанный телефон, чтобы поддерживать с ним связь. Сегодня дедушку посадили на поезд сообщением Москва — Барнаул. По прибытии в краевую столицу пожилому пенсионеру предстоит добраться до Быстроистокского района, где он живет.