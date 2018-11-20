В Тульской области 88-летняя женщина очнулась в морге, после того как медики и полиция констатировали ее смерть и передали тело ритуальной службе, сообщает ИА "Тульские новости".

Инцидент произошел в минувшие выходные в деревне Щекинского района Тульской области.

Родственница пенсионерки пришла проведать старушку и обнаружила, что та не дышит. Она сообщила об этом своим близким, а затем вызвала скорую.

Прибывшие медики констатировали смерть женщины, после чего ее тело было отправлено в морг.

"А часа через три они ее привезли и сказали, что бабушка жива", — рассказала родственница пенсионерки.

Сообщается, что старушка очнулась в морге и решила, что ее хотят ограбить. Об этом она и заявила испуганному сотруднику.

Сама пенсионерка сказала, что не помнит, как все было, и уверена, что она целый день пробыла дома.